財政部今日表示，我國與沙烏地阿拉伯避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定於2020年12月2日簽署，等到雙方完成使協定生效之相互通知程序，於今年11月1日生效，並自2022年1月1日起適用。

台沙所得稅協定為我國第34個生效之全面性所得稅協定，該協定可減低跨境貿易投資障礙，為雙方經貿投資往來、產業合作及技術交流提供更優質租稅環境。

財政部表示，這也是財政部長蘇建榮上任以來，第2個生效的租稅協定，最近一次是2020年5月與捷克的租稅協定生效。