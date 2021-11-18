台沙租稅協定生效 明年元旦起適用 21:552021/11/18 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日表示，我國與沙烏地阿拉伯避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定於2020年12月2日簽署，等到雙方完成使協定生效之相互通知程序，於今年11月1日生效，並自2022年1月1日起適用。 台沙所得稅協定為我國第34個生效之全面性所得稅協定，該協定可減低跨境貿易投資障礙，為雙方經貿投資往來、產業合作及技術交流提供更優質租稅環境。 財政部表示，這也是財政部長蘇建榮上任以來，第2個生效的租稅協定，最近一次是2020年5月與捷克的租稅協定生效。 台企在沙國享優惠稅負 2022年上路 恒大「中國版Netflix」夢滅 出清恒騰網絡持股 #協定 #租稅協定 #所得稅 #生效 #台沙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民生用氣凍漲 中油今年估虧400億 04:102021/11/18 財經要聞 緯穎躍千元 12千金寫新局 04:102021/11/18 財經要聞 接軌全球，掌握課稅權 台版最低稅負 稅率至少15％ 04:102021/11/18 財經要聞 北市大戶囤16房 自行補稅17萬 04:102021/11/18 金融．稅務 B-21不只轟炸 成為無人機母艦還能布雷護台 17:252021/11/18 軍事 防長表態支援美國協防台灣 澳洲外長回應了 14:352021/11/18 國際 金融睡獅醒 台股揮軍萬八 04:102021/11/18 財經要聞 黃天牧對明年台股樂觀 8字說明「基本面良好」 11:292021/11/18 財經 台指期 短線偏多看待 04:102021/11/18 證券．權證 蘋果明年起開放消費者自助維修iPhone 19:092021/11/18 財經 我國簽署CABEI協議 百萬美元助中美洲四國 12:132021/11/18 財經 財經熱門新聞 華為手機救星找到了！爆14奈米有望量產 CEO激動喊1句 - 財經 「華南7姬」辣桌曆照常發行 內行讚這一步超威：暗黑兵法 - 財經 不忍了？蘋果優先惹眾怒 台積電大客戶傳跳槽三星3奈米 - 財經 美國跌入通膨苦難 專家痛揭底層絕境慘況 - 財經 一塊布遮裸身！華南7姬火辣桌曆不印了 金管會被嗆爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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