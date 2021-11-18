聖暉（5536）今（18）日舉辦法說會。受惠全球半導體產業供需緊張帶來之建廠及擴廠需求，再加上全球供應鏈重組，帶動台灣、東南亞地區擴建投資熱潮，聖暉今年整體接單量能超出預期熱絡，展現高訂單能見度，前三季新接單金額較去年同期成長近一倍，預期今年整體接單量能將創歷史新高。

聖暉集團專注深耕無塵室工程、機電空調整合、高科技製程設備整合等服務，手握多產業、多區域、多工種之競爭利基，在台灣、東南亞地區增設新廠及擴產計畫需求增加下，帶動無塵室及機電系統整合接單暢旺，挹注第三季稅後淨利歸屬母公司業主3.27億元、每股賺進5.71元，年增64％；前三季每股大賺14.66元、年增14％，獲利表現亮眼。

展望未來營運，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，憑藉擁有台灣、中國大陸、及東南亞地區多年的工程施作實績，帶動台灣、大陸及其他海外地區訂單暢旺，旗下無塵室機電整合工程業績展現成長態勢，挹注整體營運規模持續壯大。

聖暉持續看好全球供應鏈重組、以及半導體走向供應鏈短鏈，各國力拚發展半導體自主化之良好成長環境。聖暉表示，集團近年積極深化垂直水平資源整合，透過聖暉的無塵室及機電整合工程，結合子公司朋億（6613）氣體、化學供應系統之製程工程專業，加上銳澤之二次配服務，攜手提供一條龍專案工程技術能力，有效滿足客戶高客製化、高品質及高穩定度的要求，攜手創造集團整體營運規模進一步擴大。