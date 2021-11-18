印度行動支付龍頭Paytm 18日進行股票首次公開發行（IPO），寫下印度史上最大IPO案，不過上市首日股價便暴跌26％，反映投資人對沒有獲利的Paytm的商業模式存在疑慮。

Paytm交易首日早盤股價一度挫低至1586.25盧比，較IPO承銷價2150盧比重挫26％。Paytm目前市值約在1.07兆盧比（約144億美元）。

印度交易平台Tradingo創辦人尼亞提（Parth Nyati）指出：「Paytm創立迄今仍無獲利，而且短期內也沒有獲利跡象。」

麥格理研究（Macquarie Research）分析師在寫給客戶的報告中表示，Paytm的商業模式缺乏「焦點和方向」，稱該公司實現獲利是巨大的挑戰。

Paytm本次前進公開市場籌資25億美元，其中11億美元來自機構投資人，創下印度史上規模最大的上市案紀錄。

Paytm的投資人不乏知名企業，包括日本軟銀集團的願景基金、大陸螞蟻金服，以及「股神」巴菲特的投資公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）等。

外界熱切期盼的Paytm在掛牌首日股價重挫，許多市場參與者將此視為是投資人對近期一連串高估值的IPO案不再抱有幻想。

孟買的投資顧問薩巴哈瓦爾（Sandip Sabharwa）表示，Paytm上市可能會「終結IPO市場令人厭惡的定價。」

Paytm是近期到股市籌資的印度新創公司之一，餐飲外送平台Zomato已在2021年稍早上市，連鎖旅館業者OYO先前也透露上市意願。Paytm是由夏爾馬（Vijay Shekhar Sharma）在2010年創立，叫車軟體優步（Uber）將Paytm列為快速付款選項，帶後後者業務起飛。

Paytm業務成功讓教師之子夏爾馬擠身億萬富豪階級，根據《富比世》雜誌估計，夏爾馬的身家財富達24億美元。