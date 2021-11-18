工研院日前舉行院士會議及論壇，邀集歷任院士提出建言。院士們發出警訊，指淨零碳排議題全球熱議，對產業的壓力已經「全面抵達」，現在已不是成本的問題，而是「生存的問題」。

他們認為零碳不只是環保議題，更攸關產業經濟命脈，台灣需擬定國家中長期明確的淨零路徑藍圖，不止有2050的目標，也需要設定各階段查核點，提供政府與企業依循。

工研院日前召開年度院士會議，邀集共21位工研院院士，共商台灣面對碳中和的機會與挑戰，從半導體、資通訊、生醫、AI人工智慧、材料、機械等領域，提出產業升級與轉型建言。

在短期策略上，院士們建議政府與大企業先帶動上下游進行碳足跡盤查。中長期則加速修訂溫管法，導入碳定價及碳交易制度以推動減碳，政府對相關基礎法規也要進行審視並做適當調整。同時要運用新技術在新生活形態下開拓未來新市場與新產業，例如生技代工產業（CDMO）可借鏡半導體產業經驗，使用更有生產效率的設備，因應淨零碳排的趨勢。

對半導體、機械、石化、生醫等都不同領域，院士會議認為有不同碳排可更改善空間與，例如在未來AI機器學習、數據運算、上網等將有指數性成長需求更增加能源消耗，因此資料中心的節能會更重要。

他們指出，政府需要提出明確的綠能政策，綠能成本下降來自經濟規模化，但最終仍需要有技術突破。政府可長期提供額外專款補助工研院投入淨零碳排的新技術研發、應用。

院士認為，全球2030減碳目標以可考量運用很多未來新興科技，如氫能可由製氫相關技術、加氫站與氫能汽車等建立氫氣新生態圈。另外在台灣能源政策規劃大量使用液化天然氣下，可考慮將氣汽化冷能多加利用並可二次儲存發電，以穩定能源的供給。

工研院院長劉文雄回應，今年初已成立「淨零永續策略辦公室」，將運用跨領域整合產業的創新研究和科技研發，從供給、需求、製造、環境、經貿法規五大構面，協助產業與企業進行淨零碳排。