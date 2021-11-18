桃園市長鄭文燦今天在新竹公投宣講會，指稱「朱市長、朱主席，至少有其中一個在說謊」，對此，國民黨文傳會副主委林家興反批鄭文燦為何不看看自己當場「撒了幾個謊？」他指出，朱立倫從擔任新北市長到現在一路堅持「沒有核安就沒有核電」立場始終如一，鄭文燦何不向新竹鄉親反省檢討民進黨執政下「跳電台灣」的缺電困境，導致民意與產業界陸續轉向重新思考核電做為選項？

對於鄭文燦批評朱立倫在藻礁議題立場前後不一，過去曾說不同意三接遷到台北港，林家興指出，朱立倫任內新北市府發公文反對三接遷移台北港，是根據時任經濟部長沈榮津的報告列出3個理由，當時的市政府依據專業拒絕一個工程上不可行的方案，豈可被污衊為雙標？

林家興歷數，鄭文燦今天當面對鄉親拚命撒謊，一方面聲稱核四為國民黨蓋的，但掩蓋蘇貞昌與蔡英文都追加過預算並稱要如期如質完工；刻意混淆萊豬與美豬陷美國人於不義、宣稱要吃萊豬才能加入CPTPP；以及聲稱公投綁大選會造成亂象，卻掩蓋只要選務規劃妥善就可克服，並可節省大量經費及人力，以上通通都是鄭文燦的謊言。

林家興痛批，鄭文燦可能急著選總統，說謊面不改色還反控別人說謊、不知檢討反省執政缺失的鄭文燦，是真正的「大說謊家」。