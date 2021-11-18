媒體人彭文正提出確認蔡英文的博士論文不存在之訴，遭台北地方法院法官張詠惠駁回，經台灣高等法院廢棄發回後仍由張女審理，彭對張女提起損害賠償之訴，要求賠償他精神損失200萬元，並登報道歉，彭未到庭，委由律師聲請在美國進行法庭視訊。對於為何提告，彭文正今回應表示，自己在整起「論文門案」中，爭取的都是司法程序的公平，這些都是基本人權和司法權，應該要被尊重。

彭文正及被告的法官張詠惠都委任律師到庭，彭的律師張靜質疑張詠惠去年結案程序有問題，且宣判後發布新聞稿的程序有疑義，律師說彭文正認為自己是媒體工作者，想要在美國以視訊向承審求償訴訟的法官洪文慧說明。

法官諭知彭如果想在下次開庭視訊可以提出聲請，至於張女的律師認為，彭文正及律師把民事案件當成刑事案件在打，將民事舉證責任都推給法院，沒有盡原告應有的舉證責任。

《中時》報導指出，彭文正提起民事訴訟主張，蔡英文未有合格通過之「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」（下稱系爭論文），無博士論文即無法取得博士學位，乃公眾周知之事，他因此事遭蔡英文提起妨害名譽之刑事告訴，指責他為抹黑、造謠、散佈假消息。

彭文正說，蔡英文的論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任，論文是否存在之爭執，造成他法律地位不安，為此起訴請求民事庭法官確認博士論文不存在。

對於為何提告，彭文正今(18日)在其所主持政論節目《政經關不了》回應表示，自己在整起「論文門案」中，爭取的都是司法程序的公平，這些都是基本人權和司法權，應該要被尊重。此外，彭文正也提到，近日接獲英國資訊委員會辦公室（UK Information Commission’s office，ICO）通知，將重啟對蔡英文的「論文門」調查。