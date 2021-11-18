澎湃新聞報導，大陸知名汽車製造企業比亞迪汽車有限公司36歲員工王江龍（化名）猝死在出租屋一事，引發輿論關注。王江龍家屬表示，17日當晚，企業方再次聯繫王江龍家屬，協商善後事宜，雙方在轄區派出所協商三個多小時後達成一致，除退還公積金社保等之外，企業一次性支付王江龍家屬20萬元人民幣。

警方出具的調查意見告知書，已排除刑案。報導稱，工牌顯示，王江龍生前系比亞迪汽車有限公司第十一事業部員工，工號653330。自2009年起至意外離世，王江龍一直在比亞迪汽車公司工作。今年7月，他從總裝一廠調至二廠，在物流崗位工作。王江龍的工作打卡記錄顯示，他在11月4日晚離世前，曾長期從事夜班工作。從10月28日到11月3日，王江龍連續上了7個夜班，其中6個班工作時長在12小時左右。而在整個十月，王江龍只有1號和3號沒有打卡記錄，當月他有26天工作時長在12小時左右。

大陸《勞動法》規定，用人單位應保障勞動者有合理的工作時長和休息休假時間，勞動者每天工作時長不超過8小時，因特殊原因需要延長工作時間的，每天工作時間不得超過11小時，且每月最多有12天的工作時長可以為每天11小時。

王江龍離世日期為11月4日晚，家屬於5日接到警方通知，警方排除刑案可能後，王江龍的家屬便與企業協商善後賠償問題，但遲遲未能達成協議。王江龍的家屬認為，雖未進行屍檢查明具體死因，但其離世應與長期夜班工作有關聯。而企業方認為，王江龍在出租屋離世，不屬於工傷。據王江龍的家屬介紹，企業方表示出於人道角度考慮，願支付一定補償，「開始說兩、三萬元，後來說六、七萬元」。

因遲遲未能達成協議，王江龍家屬向澎湃新聞求助，11月17日，澎湃新聞報導此事後引發輿論關注。家屬稱，當晚，雙方經過三個小時協商，最終達成協議，企業同意一次性支付王江龍家屬20萬元。