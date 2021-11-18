馬來西亞超人氣網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi，糖糖）以可愛臉蛋加上火辣身材，光是IG就擁有近1600萬粉絲，從不吝嗇秀出傲人曲線的她，更被網友們封為「大馬波神」；蕭佩兒性格樂觀豪放，經常在不同場合大膽露出，日前她連到野外露營都脫到只剩一雙鞋，蜜桃臀炸出童軍椅養眼畫面讓網友暈一片。

蕭佩兒在網路上的高人氣，也讓她開始有各種廣告代言，前段時間她在IG曬出新廣告畫面，短短30秒露事業線又洩大腿根，好身材被看光，一票網友已經被震暈；而15日蕭佩兒PO出一張野外露營照，居然脫到只剩下一雙鞋，全身赤裸坐在童軍椅上，蜜桃臀更從椅縫炸出，在一片草地上顯得格外吸睛。

蕭佩兒曬出野外露營脫到剩一雙鞋的辣照，大尺度畫面讓網友看了血脈噴張。(圖/ 摘自蕭佩兒IG)

露營照光是只有背面就讓網友受不了，大尺度裸照掀起眾人在底下熱情留言，「好想一起露營，我會搭帳篷」、「突然想要當一張童軍椅，喔不是，是佩兒的童軍椅」、「辣得不要不要」、「最性感，絕對沒有之一」、「資訊量太大，腦中一片空白」。

1998年出生的蕭佩兒，一開始當YouTuber是以清新可愛形象聞名，透過拍旅遊Vlog、美妝和生活類短片，積攢不少人氣；近年突然改走性感風，沒想到她衣服穿越少知名度卻越高，更曾被馬來西亞雜誌評選為「國內百大性感女性」之一，發行的寫真集也都創下驚人銷量，轉型非常成功。