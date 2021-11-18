大陸男星包貝爾2016年和妻子包文婧在峇里島補辦婚禮，未料卻因「鬧伴娘」事件，讓外界遲遲無法忘懷，近日又有網友再次提及此事，讓他似乎有點委屈和憤怒，直接回嗆酸民。

包貝爾在峇里島補辦婚禮，現場星光熠熠，當時「大陸最性感女主播」柳岩也受邀擔任伴娘，未料新郎包貝爾與伴郎共5人一時興起，推倒柳岩企圖將她扔下水，她嚇到不段掙扎，身上的禮服也差點往下滑走光，影片曝光後，輿論也痛批包貝爾等人玩得太過火，不尊重女性。

包貝爾回覆網友質問。(圖／翻攝自搜狐娛樂)

而事後包貝爾發千字文向柳岩道歉，而柳岩也自覺毀了好友婚禮，錄了一段影片落淚致歉，並強調包貝爾等人沒有不良意圖，只是她當時是第一次當伴娘，真的被嚇到，不過此後包貝爾和她形同陌路，並刪掉過去所有的合照。

如今5年過去，網友仍不時會提到「鬧伴娘」事件，近日就有網友在包貝爾的社群平台留言質問「給柳岩道歉了嗎？」包貝爾親自回覆：「道歉過，5年前4年前，至今仍心存愧疚，所以？？？？我放棄我的工作了？」語氣中似乎有些覺得委屈與憤怒。

柳岩從主播轉到演藝圈後表現亮眼。(圖／翻攝自柳岩微博)

不少網友對於他的態度相當不滿，紛紛留言撻伐，而他疑似不想讓事情再擴大，就把社交帳號改為私密帳號，網友就把炮火轉戰到他的老婆包文婧身上，質問她們什麼時候給柳岩道歉，持續用這件事咬著夫妻倆不放。

大陸女星柳岩擁有傲人E罩杯上圍，從主播轉到演藝圈後表現亮眼，跨足戲劇、電影、唱片，以電影《受益人》獲得人生首個影后獎座，第11屆澳門國際電影節最佳女主角。