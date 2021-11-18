繪圖晶片(GPU)巨頭NVIDIA周三(17日)盤後公布2022年會計年度第三季財報，營收與各項業務表現相當亮眼，尤其資料中心業務大漲超過50%，搭上元宇宙題材的虛擬平台Omniverse獲得巨大迴響，甚至連電動車自駕系統也有推出並獲得採用，產品幾乎吃下所有熱門題材，就算400 億美元收購 Arm的交易案持續卡關，但無損NVIDIA做為新一代半導體市值王的地位，周四盤前股價大漲9%。

截至台灣時間18日晚間10點5分，盤前股價上漲27.19美元或9.29%、暫報319.80美元。

NVIDIA在本月初股價漲至264.01美元之際，市值來到6579.1億美元，超越美國股神巴菲特掌管的波克夏海瑟威，成為全球第7大的公司，日前則是超越全球晶圓代工龍頭台積電，讓其把坐了15個月的半導體市值龍頭寶座交出。

NVIDIA的Non-GAAP財報顯示，營收達71.03 億美元，稀釋後每股盈餘(EPS)為1.17 美元，毛利率67%、年增150 個基點，淨利29.73 億美元、年增 62%，以上數據全部優於市場預期。NVIDIA財務長 Colette Kress在電話會議指出，第四季大部分營收增長將來自需求快速推升的資料中心業務，以及遊戲業務GPU銷售，將抵銷加密貨幣挖礦卡 (CMP) 業務放緩，營收季減6成的狀況。

遊戲業務營收達32.2億美元，資料中心業務達29.4 億美元，皆優於市場預期。至於專業視覺化業務達5.77 億美元，季增 11%、年增 144%，車用業務營收1.35 億美元，季減 11%、年增 8%。

NVIDIA也在電動車自動駕駛領域投入發展，目前小鵬P7採用NVIDIA Drive Xavier 系統，Mercedes-Benz 和 Volvo 則是採用NVIDIA DRIVE Orin 系統。

Colette Kress表示，上周 GTC 宣布的3D 即時模擬與協作平台NVIDIA Omniverse，已經吸引超過700家企業詢問，包括BMW 、洛克希德馬丁、SONY等大型企業。NVIDIA執行長黃仁勳指出，在超大規模客戶與水平式擴充(Scale Out)下，AI 需求大幅飆升，已經有超過2.5 萬家公司採用。

NVIDIA對2022年會計年度 Q4 財測，營收約 74 億美元，毛利率65.3%、Non-GAAP 為67%，營業費用為 20.2 億美元，以及Non-GAAP為14.3 億美元，財測也超乎原本市場預期。