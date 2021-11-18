民進黨啟動全台公投說明會，今天晚上7點府院黨出動3巨頭至基隆，宣傳「4個不同意，台灣更有力」，蔡英文總統壓軸現身，她提及，公投日逼近，有愈來愈多假消息想要拖累台灣，呼籲大家不清楚一定要多溝通，透過公投讓台灣民主更成熟。

民進黨昨晚在基隆彭園會館舉辦公投說明會，由正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌及基隆市長林右昌、立委蔡適應等人上台宣講，接下來將由基隆市8席民進黨籍議員接棒，在各地輪流舉辦說明會。

蔡英文提到，現在疫情穩定，台灣還有很多挑戰，其中公投就是關鍵，關係國家未來、能源轉型，也是告訴國際台灣是什麼國家、台灣人堅持的價值是什麼、能不能繼續做國際典範，這些都不是政黨輸贏問題。

蔡英文指出，基隆到貢寮核四廠不到30公里，鄰近在旁，若發生核災後果不堪設想，連國民黨苗栗縣長、台中市長也認為有疑慮，基隆人一定要自己捍衛，在公投重啟核四蓋下不同意；第二個公投則是三接遷離藻礁，政府已將規畫縮減9成，並多花上百億經費保護環境，不僅可以減少碳排放，也能讓全國輸電發電更平衡。

第三個萊豬公投，蔡英文說，美牛開放至今已9年，皆依照國際標準把關，美豬進口政府也會嚴格把關，她提及，這也是讓國際看台灣能不能融入國際經貿體系的關鍵，一定要投下不同意；第四個公投綁大選，蔡認為，公共議題需要被討論、了解，與選舉綁在一起會影響心情，應該分開讓大家更理性思考，讓民主更有品質。

最後，蔡英文說，最近發現公投愈近，假訊息也隨之劇增，有些人想利用不實訊息、不正確數據拖累台灣進度，呼籲大家看到一定要趕快更正，最重要的是不要轉傳，周邊有人誤解也幫忙解說，讓他人理解後，能理性做出選擇。

副總統賴清德則提及，美國前總統川普、現任總統拜登都支持台灣，也支持台灣有意義參與聯合國，拜託大家站在台灣未來生存發展立場，投不同意票，，並感性喊話，「一句話，信任蔡英文總統好不好？」「信任清德好不好？」大家勇敢站出來；行政院長蘇貞昌說，台灣不能再讓國民黨亂下去，公投不是選人，是在決定事情，這一票是在守護國家、決定國家政策、決定台灣未來。