名嘴張銘祐今（18日）宣布投入新北市議員選舉，張銘祐表示，擔負起為民主進步黨，再拚出多一席議員的責任，讓大文山地區能夠多一席、讓世代共好、服務更好。

「爸爸，你下課會來接我嗎？」張銘祐說，身為三個小孩子的父親，每天接送小孩，不時望向新店的美麗景色，不禁感嘆好山好水的新店，有最好的天然環境，卻沒有完整的學區平衡發展；不僅如此，新店號稱是新北市最適合居住的環境、最完善的衛星城市，政策方向卻往往忽略了我們天天生活在一起的「家」。

尤其，孩子的教育問題，一直是他長期最為關心的議題；均衡的教育環境、健康身心的教育方式、符合兒童人權的教育價值、共學共好的教育資源整合方向等等，未來都需要銘祐更加努力！

張銘祐表示，不是出生在一個富有之家。自從國中畢業之後，幾乎都是半工半讀，回顧整個求學與工作過程，並非一路順遂；因此，當自己開始組家庭，我更注重孩子們的成長，當年會選擇來到新店成家立業，銘祐希望能夠打造出一個健全的生活空間。

舉例來說，新店與安坑有很多天然資源，更有許多建設正在進行中，可以預見未來將會有更多人口移入。年輕人如何在這塊土地落地生根，讓各類商業、文創、文化等等相關產業進駐，必須依靠大家共同努力。

張銘祐表示，大文山地區擁有最好的環境，但過去總是缺少了點活力；新店與烏來是同一條觀光產業鏈，沿線的開發與建設必須有明確規劃，不該讓烏來長期只有單靠溫泉觀光業；未來應該思考是否引進有如：激流水道活動、輕艇練習等深具發展潛力之休憩產業。銘祐相信，透過多線的開發，讓各位更關心烏來、新店水域的整體發展，提升大文山的觀光產業、創造更多產值。

張銘祐說，立委選舉失敗之後，仍時常出入深坑地區拜訪，了解深坑介於都市與鄉村之間，本身擁有非常豐富的人文底蘊；而鄰近的石碇地區，優越的自然條件，非常適合發展休閒產業聚落；去年競選立委時，坪林老街理事長更特別交代我，因為北宜高速公路通車造成坪林沒落，如何讓坪林再度成為宜蘭往來台北轉介點

張銘祐說，這次投入新北市議員選戰，不是為了競爭；而是期待跟隨陳永福議員腳步，為民主進步黨成功搶下第二席議員席次，一起讓大文山地區建設更好、發展更順利，成為進步的共榮城市，一步步翻轉政黨發展不平衡的現況。

今天正式宣布參選，希望帶給大文山這個宜居城市更多活力，讓銘祐成為新世代、新家庭的代言人，成為『會說、會做的張銘祐』。我沒有豐厚的資源，需要大家的協助，讓世代團結共同相挺，讓大文山能夠更新2.0。