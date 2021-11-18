夫妻床事若不和，恐影響婚姻和諧！近日有位人妻發文，表示老公是體貼的好男人，可是床事卻不能滿足她，常常不到一分鐘就繳械，雖然老公事後都會用其他方式滿足她，自己卻要靠演技假裝很嗨，不知如何是好，貼文曝光引起網友熱議。

這名人妻在《匿名公社》中發文表示，她真的很愛老公，他是個愛家又體貼的好男人，但她一直在煩惱一件事，就是「老公無法滿足我」，因為老公往往不到1分鐘就繳械，雖然事後會用其他方式彌補，「用手來滿足我」，可是自己都是用「演技」表示滿足了。

原PO接著說，因為怕傷害老公的自尊心，一直不敢開口跟老公說開口「總覺得我們就是少了那種過程中的結合感」，於是詢問網友到底該怎麼辦？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

原po對老公不到一分鐘就繳械不知如何是好。（圖／翻攝自匿名公社）

不少人留言寫下，「我也是，常常做完，自己還偷偷來一次」、「好慘」、「帶妳先生去看醫生吧」、「那麼要換伴還是尋求醫生呢」、「塑膠跟電動自己選吧」、「婚前沒試用嗎」、「妳太強大了」「妳要以專業的角度說明是為了他的身體健康著想，請他去看醫生，幫他掛號陪他一起去」。