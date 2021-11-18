新光三越台北站前店周年慶今震撼登場；由於是全台最後壓軸，時序也進入企業採購尾牙抽獎禮的時候，不少採購人員也加入周年慶卡位排隊的行列；新光三越台北站前店行銷副理劉亭蘭表示，中小企業預算多介於30萬至100萬之間，尾牙抽獎採購品多以日系小家電組合最受青睞，預估站前店周年慶的企業採買尾牙品的業績將激增2成。

尾牙抽獎熱絡程度，堪稱是明年景氣的前哨站，劉亭蘭表示，今年的年終獎金將會比去年佳。

企業採購尾牙抽獎禮，新光三越透露，採購通常是組合化，如電子鍋搭配保溫杯、空氣清淨機等，消費滿50萬元又可拆單刷卡，換購不同條件的滿額禮，如電火鍋、氣炸烤香、除濕機等，這些贈品又能當尾牙抽獎，等於振興又加碼今年尾牙抽獎的機會。

新光三越表示，站前店一早排隊人潮較去年增加2成，許多民眾衝著購買3C現送Dyson吸塵器來，也有針對隱藏版的化妝品特惠組來排隊，今年的整體業績將超越去年。

除了家電、3C、化妝品外，新光三越表示，下周氣溫驟降助攻冬被，原價下殺2折起，民眾已搶購一空。

搶搭實體五倍券第二波領取商機，新光三越祭出全台最狂的振興攻略，直接將手中五倍券價值翻倍，5千變7千的霸氣回饋。