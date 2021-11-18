美國勞工部周四(18日)公布最新數據，截至 11 月 13 日當周，初領失業金人數為 26.8 萬人，略高於前值與預期，截至 11 月 6 日當周的續領失業金人數208 萬人持續往200萬人前進，道瓊指數周四開盤下跌30點，隨後跌勢收斂震盪，費城半導體指數大漲1.6%。

截至台灣時間18日晚間10點35分，道瓊工業平均指數下跌4.94點或0.026%、暫報35,926.11點；標普500指數上漲7.67 點或0.16%、暫報4,696.34點；那斯達克指數上漲20.04 點或0.13%、暫報15941.61點；費城半導體指數上漲61.23點或1.60%、暫報3,892.67點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價跌0.72%、暫報1,006.06美元，新創電動車公司Rivian續跌7%，Lucid也重挫9%。NVIDIA股價漲9.64%、暫報320.81美元；AMD股價漲3.14%、暫報156.10美元；英特爾跌0.60%、暫報49.93美元；高通漲2.41%、暫報187.96美元；格芯漲5.85%、暫報66.36美元。

台積電ADR股價漲1.74%、暫報121.14美元；聯電ADR股價漲0.27%、暫報11.34美元；日月光ADR股價跌0.26%、暫報7.59美元；中華電ADR股價跌0.29%、暫報41美元。

繪圖晶片(GPU)巨頭NVIDIA周三(17日)盤後公布2022年會計年度第三季財報，營收與各項業務表現相當亮眼，尤其資料中心業務大漲超過50%，至於第四季財測，預估營收增長將來自需求快速推升的資料中心業務，以及遊戲業務GPU銷售，將抵銷加密貨幣挖礦卡 (CMP) 業務放緩。