汪小菲和大S（徐熙媛）6月時一度鬧到要離婚，但隨著男方10月低調返台隔離，解釋一切純屬誤會，風波看似平息，沒想到最近他的社群平台突刪光有關大S的內容，加上婆婆張蘭又點讚離婚相關留言，讓婚變傳言再次甚囂塵上，而事見延燒多日後，汪小菲也罕見露面，消瘦憔悴模樣引惹議。

汪小菲婚變後首露面。(圖／翻攝自麻六記抖音)

張蘭近日在自己的影音社群平台透露，汪小菲會回家吃飯，因此她準備烤全羊給他補身體，之後又在自己餐廳品牌的影音帳號曬出影片，只見她大讚兒子目前狀態「很帥」，並邀他入鏡。

而穿著卡其色上衣、戴同款帽子的汪小菲，全程沒有什麼笑容，似乎是臨時被叫進來直播，讓他看起來顯得緊張、拘謹，也有不少人認為他這段時間好像消瘦了不少，臉頰明顯凹陷，讓網友都直呼真的看起來有些憔悴。

張蘭隨後也替兒子解釋，因為去工地才回來，沒有特別打扮，所以臉色才會看起來比較憔悴一點。汪小菲近日將抖音上刪光有大S的內容，還把自我介紹改成「小玥兒她爸」，而張蘭也按讚關於兒子與大S離婚的留言，讓外界霧裡看花。