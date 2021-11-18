聖誕節即將來臨，不少單身狗期盼自己能成為路上成雙成對的情侶之一，一名20多歲的女網友在PTT表示，她身高155公分，體重標準，聲稱自己是走辣妹路線，希望徵求一名男友陪她一起逛耶誕城，貼文一出引起暴動，瞬間收到超過300封來信，不過爭男友條件曝光，其中身高180公分這項遭網友戰翻太嚴苛，本尊則超霸氣回嗆「我E奶要求身高，哪裡有問題？」。

女網友PO出徵男友條件。(圖/截自PTT)

這名女網友在《PTT》表示，一直以來都很喜歡聖誕節，今年如果能有個男生陪她一起逛逛新北耶誕城，就再好不過了。她自述自己27歲，身高155公分，體重標準，天秤座，目前是學校的小小職員，有人說她外表乍看可愛有氣質，但一開口就破功，坦承自己氣質沒有太好，是走辣妹路線，興趣是看電影、聽音樂、聊天，單身一年半，希望能找到穩定交往的對象。

原PO並附上徵男友條件如下：

1. 27歲以上

2. 北北桃佳，遠距離我自己覺得很難

3. 身高180，BMI正常

4. 吃牛肉，能跟我一起享受美食

5. 孝順但是不要媽寶

6. 單身（之前被已婚的騙過很生氣！！）

7. 懂酒（因為我三不五時會小酌）

8. 盡量不要抽菸（以前我抽很兇，但後來身體變差就戒菸了）

9. 不要管我穿著（我有時候喜歡穿比較清涼一些）

10. 能夠跟我討論政治，但不要是死硬派的深藍或深綠

11. 我是學店畢業，所以常常覺得自己講話沒什麼內容，很容易崇拜有料的人，所以也希望你是個有內涵的人囉！

條件曝光後引起熱議，由於原PO自稱155公分，因此徵男友條件包含身高180公分，讓部分網友覺得太嚴苛，還有人質疑她修圖修太大，紛紛回應「之前不是有專門噓身高的嗎？」、「我猜妳可能會被噓」、「妳可以先長高點嗎？」。

對於網友的酸言酸語，原PO則霸氣回嗆，「我X媽E奶要求身高哪裡有問題？」並解釋就像有人的擇偶條件是有車、有房、年薪百萬，坦言有些175公分的男生若是誠懇交友，她也不會直接忽略不看，她形容「就好像你去找工作，職缺要求的條件不是完全符合，但你還是會想試試看的道理一樣吧！」。

對於有網友留言酸她，修圖修到「最後一張的牆壁歪掉了」，原PO則回嗆「我修圖我驕傲！我人就沒多美，現代人修個圖臭了嗎？我技術不好讓各位鍵盤柯南發現背景都扭曲了，這方面我還要再精進」；此外，原PO也說，由於信箱瞬間湧入300多封信，讓她嚇到了，因此暫時不收站內信了。