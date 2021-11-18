國民黨立委蔣萬安日前在市場宣傳反萊豬時，遭民眾嗆「為什麼吃萊牛」。蔣萬安回應表示，因為我們吃萊豬的比例，是萊牛的7倍。資深媒體人黃暐瀚表示，蔣萬安應是口誤，其實他想說的是「台灣人吃豬肉的比例，是牛肉的7倍」。他認為，國民黨不反吃得更多的萊牛，卻去反吃得比較少的「萊豬」，這也變成民進黨「黑龍轉桌」的利器。因此，國民黨直接反「進口萊肉」就對了，還在那邊瞻前顧後？真以為自己還是執政黨嗎？

黃暐瀚18日在《品觀點》表示，反萊豬，不如反萊劑！前兩天，國民黨立委蔣萬安，去市場宣講「反萊豬公投」的時候，被一位婦女嗆問：「萊牛為什麼可以吃」？蔣萬安當下立刻大聲回答：「因為我們吃萊豬的比例，是萊牛的7倍」。蔣萬安其實想說的，應該是「台灣人吃豬肉的比例，是牛肉的7倍」！卻口誤成「萊豬」。萊豬根本還沒進來台灣，怎麼可能吃「萊豬」是「萊牛」的7倍？

黃暐瀚接著表示，農委會主委陳吉仲在臉書追打蔣萬安，並舉出數據，證明2012年開放萊牛之後，美牛消費量從每人每年0.8公斤，變成了2.7公斤，但美豬的每人每年消費量，卻只從0.3公斤，變成0.7公斤。於是吃得更多的「美牛（萊牛）」國民黨不反，卻去反吃得比較少的「萊豬」，變成民進黨「黑龍轉桌」的利器。

黃暐瀚指出，蔣萬安可以不用面對這樣尷尬的場面的。國民黨直接反「進口萊肉」，萊牛、萊豬，通通都不吃，不就結了？不過不行啊，因為萊牛是國民黨執政的時候開放的，怎麼可能現在連「萊牛」都一起反呢？那請問過去民進黨在野的時候，不顧一切的「反萊豬」，有擔心過執政之後，得髮夾彎變成「挺萊豬」嗎？人民沒在管你「萊豬」、「萊牛」，只要有「萊劑」，就是不吃。反就對了，還在那邊瞻前顧後？真以為自己還是執政黨嗎？