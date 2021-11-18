２車車頭嚴重毀損變形，零件粉碎四散。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市佳里區子龍里7-11子龍門市前，18日晚間9點半發生2輛轎車碰撞車禍，車頭嚴重毀損變形，零件粉碎四散，共1女4男性傷者，車禍原因警方調查中。

台南市消防局今天晚間9點30分獲報，指佳里區子龍里子良廟3-1號發生車禍事故，救護人員抵達時，現場為1輛銀色轎車和1輛白色轎車車禍，共有傷者5名，皆無受困情形。

現場救護人員初判，銀色轎車上有2名男子重傷，其中1名頭部外傷、手有開放性骨折，另外還有1名同行受輕傷；白色轎車上有一對夫妻，皆為輕傷，5人均由救護人員送醫救治。肇事原因警方釐清中。