彰化一名女大生小花（化名）與謝姓男同學一起在租屋處喝酒，小花喝到斷片躺在床上熟睡，豈料，謝男偷偷把小花的衣服上掀至腋下，還把她的褲子脫到膝蓋下，盯著看了10秒，隨後又把手伸進小花的內衣中撫摸。彰化地院審結，依乘機猥褻判7月徒刑，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，小花與謝男為同班同學，兩人去年11月一起前往謝男與友人合租的住處喝酒，小花因喝混酒不勝酒力，躺在房間床上熟睡，豈料，謝男竟把小花的衣服掀到腋下，再將褲子脫到膝蓋下，使得小花的內衣、內褲均裸露在外，謝男盯著小花的身體近10秒後，把手伸進小花的內衣撫摸胸部得逞。

謝男坦承犯行，且願意賠償小花，雙方同意以10萬和解，經謝男家屬先支付10萬元，其餘8萬元則透過每月分期清償。

彰化地院法官認為，謝男的行為欠缺對女性身體自主權的尊重意識，已經造成被害人身心創傷，但考量謝男血氣方剛，一時失慮，其犯後坦承犯行，也與被害人達成和解，經過此偵訊與審理過程，應無再犯之虞，因此予以宣告緩刑，最終依乘機猥褻罪判7月徒刑，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。可上訴。

刑法第225條明訂，對於男女利用其精神、身體障礙、心智缺陷或其他相類之情形，不能或不知抗拒而為猥褻之行為者，處6月以上5年以下有期徒刑。