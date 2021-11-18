被促為高端族打4劑出事「簽切結負責」 陳時中：我沒有辦法負責 要找藥害救濟

中央疫情指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端 疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗。國民黨立委賴士葆質疑，1年打4劑疫苗，陳時中是否要簽切結書，若出事願意負責？ 陳時中說，「我沒有辦法負責」，但國家有法律、藥害救濟制度。

對此，PTT網友諷刺，「笑死，超越我負責，變成我不負責」、「最近都吃誠實豆沙包」、「誠實中」、「之前3+11說要負責，負責到哪裡去了」、「負責跟不負責差在哪裡」、「那做什麼決策？」、「開始躺平」、「這個黨只用嘴負責」、「高端戰士，黨感謝你」！

而網友也挖出陳時中曾經說過的金句如下：

第一是「世界怎麼跟得上台灣」，2月時吳斯懷質詢陳時中，當時提問關於世界都在搶疫苗，「世界各國都陸續解封，我們怎麼跟得上？如何跟得上？」陳時中則回答「以現在的情況應該是說世界怎麼跟得上台灣」。

第二，「不要太不滿」，今年4月26日，華航確診機師曾到台北清真寺參加活動，25日台科大證實校內也有65人曾經參加同一場活動，被校方要求自主健康管理。北市副市長黃珊珊表示事前沒有接到任何台科大的疫調資訊，對指揮中心相當不滿；陳時中回應，這些學生目前都已進行自主健康管理，「請副市長不要太不滿」。

第三，「協助建立全球醫療體系」，陳時中於5月13日投書英國媒體《金融城早報》（City A.M.）表示，台灣在COVID疫情中倖存下來，可以協助建立全球醫療體系。陳時中的文章中強調，台灣是全球防疫最成功的國家之一，希望把台灣成功經驗推廣到全世界，確保所有人享有高品質醫療衛生服務。沒想到陳時中說完大話之後，5月中下旬台灣就爆發疫情。

第四，「再晚就沒有意思了」，日本《產經新聞》5月28日獨家報導，日本當局有意提供部分AZ疫苗給台灣。對此，陳時中於回應，如果有的話希望早點進來，再晚就沒有意思了。

第五，「校正回歸」，指揮中心於6月5日公布國內新增476例COVID-19本土個案確定病例；另有校正回歸本土個案35例，總計511例。

第六，「情緒性發言大可不必」，台北市長柯文哲在9月時表示，希望國內疫情警戒降快降為一級，說「領薪水的不知道民間疾苦」，陳時中回應，疫情期間「情緒性的發言大可不必」。

第七，「我都不能說錯一句話嗎？」關於「3+11」破口，到底是誰拍板下的決策？時代力量立委陳椒華9月22日質詢時，陳時中反嗆：「我就承認我講錯了，我都不能說錯一句話嗎？」

第八，「世界也不是只有美國」，對於美國白宮宣布，11月起境外旅客要入境須完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗等三款疫苗，民進黨立委高嘉瑜9月22日質疑，打高端的人到年底前可能無法出國，等於是被限制出境、不能去美國？陳時中竟回應，「世界也不是只有美國」。

第九，「3＋11跟800條人命有什麼關係？」陳時中於9月24日在立院被媒體問到為何未對3＋11造成逾800條人命死亡道歉？他反問「3＋11跟800條人命有什麼關係？」隨即快速離去。

第十，「目前沒有什麼科學的數據」，針對外界質疑高端混打他牌疫苗是否有科學數據？陳時中11月17日表示，「沒有什麼科學的數據啦」，這是衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）大家的決定。