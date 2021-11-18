日本24歲知名女優桃乃木香奈（桃乃木かな）外型甜美，身高只有153公分，卻擁有F罩杯傲人身材，被封為性感小隻馬、暗黑女神，雖然她身型嬌小卻有著驚人食量，最近更接到便當代言的工作邀約，讓她開心曬照，可眾人重點全歪樓在她身上穿的透光圍裙，被讚誠意滿滿。

桃乃木香奈身材纖細火辣，私底下其實是大胃王，不時會在社群網站享用美食的照片，最近更接到日本知名燒肉連鎖店「敘敘苑」的代言廣告，她在IG曬出工作照，只見她瀏海捲著髮捲，把兩個便當扛在肩上，臉上露出燦爛笑容，看得出相當開心。

吸睛的是，她身上穿著一件薄到不行的紙圍裙，根本直接透光看到內裡，而她裡頭穿著白色比基尼，細看還可發現，比基尼只有一小塊布，完全包不住她的雄偉上圍，尤其顏色相近，讓她乍看下就像全裸穿圍裙，若隱若現的性感，格外引人遐想。

桃乃木香奈2015年用藝名松嶋真麻出道，同年成為「惠比壽★麝香葡萄」的一員，「惠比壽★麝香葡萄」有「AV界的AKB48」之稱，自此開始受到矚目，2017年還曾奪下成人廣播獎「新人女優賞」，人氣一直居高不下，還是公認的大胃王。