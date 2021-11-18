民進黨公投說明會今天晚上在基隆登場，由市長林右昌、立委蔡適應率先開場，2人先是細數多年為基隆帶來的改變和政績。林指出，基隆防疫有成，諷隔壁台北「虛累累」、新北「塗塗塗」。

民進黨今日於基隆舉辦「四個不同意、台灣更有力」公投說明會，由蔡英文英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌、立委蔡適應及地方黨公職出席，向基隆的鄉親說明四項公投案，「四張不同意票」的訴求。

林右昌表示，今天活動現場爆滿，被許多人罵到臭頭，但場地已是基隆最大的室內空間，原本沒想到會有那麼多人來參加，辛苦大家冬天還願意出門，深深一鞠躬表達謝意，今晚很特別總統、副總統和行政院長都會蒞臨，基隆感到光榮。

林右昌說，蔡英文是有史以來最挺基隆的總統，7年來中央補助款成長48.12％，基隆建設才能大步往前走，基隆負債也大幅降低，減債48.29億，這就是綠色執政、品質保證。他提及，基隆改變很多，這次面臨疫情也有很好的成績，而隔壁台北市「虛累累」、 新北市「塗塗塗」，這些成果都屬於基隆人，至於公投他則不多說明，相信大家知道怎麼投。

蔡適應指出，身為立法委員，就是要在中央協助行政院、總統府，讓更多好的預算及法案通過，讓政府可以做事情，但最近看到在野黨提出四個公投案，就是來亂，他舉例，像是重啟核四，星期一立法院去核四廠考察，不僅核四廠內部狀況連連，更被發現蓋在斷層線上。他強調，現在政府推動天然氣、綠電，但絕對不要重啟核四。