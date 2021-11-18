無線電波和手機信號都依靠電磁波進行通信，但是電磁波會被遮蔽物影響，也就會感覺到訊號不佳。於是科學家正在研究「快中子通訊」(Fast Neutrons communication)，它具有不易受到干擾的優點。現在英國蘭開斯特大學(Lancaster University)與斯洛文尼亞的研究所( Jozef Stefan Institute)的合作團隊，剛剛完成快中子數位編碼信息的試傳，取得了成功。

科技每日報(Scitech Daily)報導，研究人員是利用超鈾元素「鉲252」( 大陸稱為鐦，Californium-252,簡寫Cf-252) 自行放射的快中子。

鉲屬於人造錒系元素，是加州大學柏克萊分校在1950年利用對迴轉加速器，將氦核對一微克大小的鋦-242撞擊而出現的，為紀念加州大學而定名為鉲，這也是第6種人工合成的超鈾元素。

鉲252是其中一種同位素，會自行阿爾發衰變，半衰期3.4年。

回到主題，通訊研究團隊設計出快中子發射器，以及訊號接收器，安裝在筆記型電腦上，之後進行了雙盲測試，收訊者不知道上傳者事要傳什麼，對快中子訊號進行編碼，然後進行傳輸和解碼。

所有的傳輸測試都正確，這場實驗是100%成功的。

蘭開斯特大學的馬科姆喬伊斯(Malcolm Joyce)教授說：「我們確定了快速中子輻射具有作為無線通信介質的潛力，它具有比傳統電磁訊號更不易被干擾的優勢。」

傳統電磁波容易受到金屬等材料的影響，造成傳輸效能被削弱，這一點我們常常會感受到。中子就沒有這個問題，它本身並不帶電荷。

喬伊斯教授進一步解釋：「快中子通訊可以用在一些特殊環境，比如核反應爐設備的檢測，以及潛艦水下通訊，那些環境的電磁干擾特別強烈，一般無線電波很難傳送。另外也可能用在緊急救援行動當中。」

快中子具有質量，因此穿行速度不到光速，僅有光速的5%。它的資訊傳輸量也就沒有電磁波那麼方便，不過用在特殊環境的訊號傳送已經夠用了。蘭開斯特大學還希望使快中子訊號與電波訊號相混合，這可以確保信息傳輸完整性的要求。