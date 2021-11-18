蔡政府為4大公投案，府院黨總動員下鄉舉辦說明會，其中，副總統賴清德及桃園市長鄭文燦作為2024民進黨的可能參選人，其動向和氣勢備受關注。對於有輿情網站統計賴清德近期聲勢暴漲85%，是否可能牽動蔡英文總統在2024年的人選布局？甚至外傳首選之人是前副總統陳建仁？前民進黨立委郭正亮分析認為，據他所知，蔡英文總統確實蠻欣賞陳建仁的，黨內也有很多人欣賞陳建仁，他是充滿溫暖的人。

賴清德及鄭文燦被視為民進黨參選下屆總統的大熱門，這次民進黨在全國各地舉辦公投說明會，也讓台南、桃園立委動員數與組織實力受關注。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析賴清德、蘇貞昌、鄭文燦自10月初以來的網路聲量變化，其中，賴清德自10月最後一週公投宣講活動起跑後聲量暴漲，漲幅達85％，鄭文燦聲量增加30％居次，而蘇貞昌網路聲量未漲反跌，微幅退步18％

副總統賴清德近期因宣傳4大公投，在網路聲勢暴漲85%，郭正亮17日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」，探討民進黨2024人選。被主持人錢怡君問及，2024民進黨總統人選，現任總統蔡英文布局，是否首選之人就是前副總統陳建仁，藉國產高端疫苗一事，把陳建仁推上聲望高峰？第二個就是扶植桃園市長鄭文燦，第三個才是賴清德嗎？當然現在來看，可能高端這事與願違。

郭正亮表示，賴清德可能沒有吧？但陳建仁確實有，因為他過去是副手的原因，但第二次選的時候，坦白說當時2020年黨內初選狀況有點危急，當時就是為了整合賴清德，整合黨內初選的力量。郭正亮說，他對那年的民調記得的非常清楚，當時到5月才逐漸翻盤，當時陳建仁是在那樣的背景下被換掉的，不然他的副總統應該也會做8年。

郭正亮還說，蔡英文總統確實蠻欣賞陳建仁的，黨內也有很多人欣賞陳建仁，他是充滿溫暖的人，且站台真的有票，很多人都請他去站台，當時當然是想請陳建仁幫忙加持得分，且蔡總統對生技產業也很有熱情，蔡總統可能有聽到陳建仁的提議，在防疫上，台灣應該有能力做疫苗，等等方方面面的資訊。