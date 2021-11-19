1985年發生在台南市帝王飯店的縱火案，奪走26條人命，犯下該案的陳東榮逃亡將近25年後，在距離法律追訴時效只剩10天時落網，2012年最高法院認為他惡性重大，罪無可逭，判處死刑確定，隔年法務部執行槍決，陳東榮燒死26人終在28年後伏法。

本案導因1985年4月1日晚上10點多，鄭姓少年不滿台南市友愛街帝王飯店地下室餐廳女服務生「婷婷」拒絕見面，竟夥同友人王金定、陳東榮、林志鴻欲砸店報復，但王提議改用火燒，陳、林、鄭於是共同謀議縱火洩憤。

林志鴻開車接應，鄭姓少年買來汽油後，與王金定站在飯店門口把風，由陳東榮進入飯店，將裝汽油的塑膠袋投擲在飯店一樓大廳地下室樓梯口處，使汽油漫流至樓梯下，再以火柴點燃汽油後，4人迅速逃離現場。

1985年發生在台南市帝王飯店的縱火案，奪走26條人命，犯下該案的陳東榮逃亡將近25年後，在距離法律追訴時效只剩10天時落網。（資料照）

地下室通一樓的樓梯出口及飯店一樓大門處均被火封死，飯店服務人員與住宿旅客無法逃生，造成26名男女死亡，是當時台灣治安史上最嚴重的縱火殺人命案。

案發後，王金定、林志鴻與鄭姓少年相繼落網，王判處死刑已槍決，林判處無期徒刑、鄭姓少年判15年徒刑，都已服刑期滿出獄，只有當年24歲的陳東榮逃亡被通緝；陳縱火殺人追訴時效即將在2010年3月31日期滿，刑事局在同年3月21日在嘉義民雄將他逮捕歸案。

1985年發生在台南市帝王飯店的縱火案，奪走26條人命，犯下該案的陳東榮逃亡將近25年後，在距離法律追訴時效只剩10天時落網。（資料照）

陳東榮辯稱自己非縱火提議者，也不是購買汽油之人，他是聽從王金定之命點火，非本案之主犯而是從犯的性質，且他當時才24歲多，年輕識淺，不懂縱火的嚴重性，誤為朋友打抱不平，致釀巨災，其內心已深感後悔，逃亡期間安分守己，從未再犯任何犯行，請求輕判。

2012年最高法院維持原審判決，認定陳東榮與王金定等人僅因細故，即萌惡念，王金定首謀丟擲汽油縱火，並親以餐巾紙將火柴多支捆綁成束，用為放火工具，陳男附和犯罪且下手丟擲盛裝汽油之塑膠袋於飯店地下室出入口，釀成慘絕人寰之巨禍，惡性重大，罪無可逭。

最高法院考量同案被告王金定已判處死刑定讞，陳東榮的犯罪情節，較王金定猶過之而無不及，他雖在審理期間表示悔意，但合議庭斟酌再三，認認定他惡性重大，罪無可逭，已求其生而不可得，判處死刑確定，2013年陳東榮遭槍決伏法。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。