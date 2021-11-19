老闆聲音大不是因為他擁有一個大公司，而是他在大公司裡擁有他自己。

每個人都是獨一無二的。

每個獨一無二的人，也自然且必然有著自己的特殊特質。

特質之於自己，形成的是個性。

特質之於別人，形成的是印象。

個性與印象的合而為一，就發展成一個人安身立命的姿勢、態度與價值，不管大小輕重，每一個人都經意或不經意建立了個人生命的獨立品牌。

我見識最豪氣的女性氣魄是聽她說：「與其嫁入豪門，不如讓自己成為豪門。」這就是把自己視為獨立品牌的基本精神，這話，沒有女性的自大，只有女性的自信，是誑語？不，是胸懷格局。

每次看到敬業又專業的人才，我都滿心欽佩；深信她們的一動一靜，不會受職銜亮度左右，她們也許會懷才不遇或運勢顛簸，但是她們至少對自己有用不完的自勵能量。

自勵能量是鼓舞內在潛能的想望，當然有別於「自我感覺良好」的詼諧。

近日遊歐，綜觀好幾世紀的建築作品，沒有一個大師是為追求名望而戮力創作，他們都是在執著的毅力中開鑿打造信念的礦脈。

聳立的巍巍巨石，就算抹去博大精深的內涵，撢掉讚譽追封的金粉，其古老故事無一不在告訴我們一個迷人的真相：不管他們受到多少挫折的干擾，他們就是要用生命完成嚮往。

完成嚮往是讓自己專心專情的魔術。

百年前，千年前，雕塑家、畫家、音樂家、舞蹈家、文學家，每一個藝術家的名字就是一個獨立品牌，不僅讓自己的名字千秋傳頌，而且巨細之中都透露著可為辨認的自我風格。

一如往常，人，才是最惹凝神的風景。

基因讓歐洲人享有得天獨厚的美麗俊俏，不過兩相較之，我個人覺得單就容貌和身材來品味，男性是比女性更奪人目光。

漂亮和內涵並不會畫等號。在船上用餐時，尤其感受深刻。

一旦群聚餐飲，更容易看出掠食本性。在郵輪上千人同食的時候，幾乎每一餐都不斷看到堆積如山的餐盤食物棄於垃圾，眼大肚子小的食物佔有慾，在黑、白、黃人種上是無分軒輊的。

我很喜歡領隊廖小姐，她說話清晰柔軟，不但幽默風趣，而且知識淵博，有一肚子歐洲文史的知識和一個奇特的歡喜心，從來不曾拿著手機朗讀資料，不亢不卑又充滿耐心，她經常說：「已經出門，就要快快樂樂，有什麼問題丟給我，讓我煩惱就好了。」她的專業介紹口若懸河，講完什麼都會以自己的哈哈笑聲做結尾，很搞笑，很吸引我。

整個歐洲行，只要放我們自由活動時，她就會在她特別讚美的小店中，叫一杯講究的咖啡或蛋糕，在獨自一人的時光中很享受的等待著我們。

我衷心認為，好的領隊真的比好的旅行社重要，因為在現場靠語言、關係、經驗解決問題與製造歡樂的，唯近在身邊的領隊。

喜歡旅行的人懂得在揪團時指定領隊，就是信任一個人所建立的品牌信譽。

人，是組織架構裡極端重要的環節，組織品牌可以有繼承人，個人品牌卻是如影隨形，所以，不同行業別裡，會有不同等級的專業，專業部落裡，又會有不同規格的排行。

年歲增長就會清楚，擁有一個好的理財保險專員可能比投保知名公司更具安全性。

久了就明白，老闆聲音大不是因為他擁有一個大公司，而是他在大公司裡擁有他自己。

(本文摘自《美麗只是一朵花，女人值得永遠精彩》/時報出版)

【內容簡介】學會打造季節，你的世界才不會凋零；漂亮稍縱即逝，燦爛不易持續，即使如此，女人就是能為自己活出一定的亮度！

花會凋零人會老，在最美的青春，就要好好裝備自己，十八二八過三八，年年都有新風華。

妳就是獨立品牌，要勇敢追求傳奇夢想。

女人獨舞又何妨，處處都可活出一枝獨秀的魅力！

美麗是存有時限的，而內涵卻是永不消退。

當愛情出現，女人是要選擇成家還是立業？

當小三出現，是激情不再還是一夜風流？

婚姻中，有的人記得糖與鮮花，有的人卻記著柴米油鹽。

高愛倫用一篇篇故事告訴女性，在人生中，能選擇的不只有愛情，更是能選擇自己，活出精彩人生。

忠於自己的選擇，學會適時放手。

若我未老，年若芳華，世界可期。

願所有女性皆能被世界溫柔以待。

【作者簡介】高愛倫

1953年雙子座，畢業於世新編輯採訪科（世新大學前身），她前半場生活專攻新聞採訪，後半場生活以拍電影、商業廣告、公益代言人、演講為主，前後生活內容大不相同。

但是外在的熱鬧繽紛，並沒有顛覆她內心的安逸自在，這動靜之間，都符合她對「自由」的選擇，從文字裡也可以看出她既不越矩也不拘束的個性。

她在三本書作品裡，分別表現：

在顛沛的遭遇中，依然可以望著陽光的方向。《快樂不怕命來磨》──寶瓶出版

過了大齡必需彈跳更高一層樓，享受無求無慾的渾然忘我之樂。《此刻最美好》──三采出版

沒有煩惱也會被多巴胺血清素戲弄，一個笑嘻嘻的人突然急轉直下的開始與復發的憂鬱症對抗。《我微笑但不一定快樂》──聯經出版

她生活的態度與方式，完全是一本易讀的勵志書，沒有生字、沒有道理，只有微微一笑的淺學：既生了，就好活。

她透過文章鼓勵陌生人，也透過新書發表結識新朋友，在這樣的過程裡，她熱衷傾聽舒適圈以外的聲音。

年輕的過去，向大人物學習知識智慧。

年長的現在，向小人物學習淡中之趣。

生日蛋糕點燃的蠟燭，只有一個願望伴隨：繼續寫作、永遠寫作。