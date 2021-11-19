年輕人戀愛的時候有多快樂，你的父母戀愛時就有一樣的快樂，你失戀時會有多大的傷心。

橘世代談戀愛？真的是最好的一帖養生處方；精彩。

銀髮族有伴侶？你儂我儂彼此兜在懷裡疼愛；福氣。

但是，通常，父母戀愛，子女阻礙，父母婚嫁，兒女火大；孩子，你為什麼不允許爸媽再愛一次？

曾經有婚姻紀錄而後男單女單的父母，面臨新的姻緣或情緣時，子女的反對票居然是中晚年情感歡愉的最大阻力。無怪乎黃昏之戀定義的黃金單身漢黃金單身女是：「他們沒有子女，兩個人只要搞定彼此，一起生活非常單純，不必顧東顧西。」

不管任何理由而產生的單親家庭，在承擔照顧幼兒幼女的一方，因為對孩子的責任與至愛，的確願意犧牲自己的人生陪伴孩子長大，這一犧牲，往往就在精華歲月，隱藏忘卻自己身心需求長達幾十年。

年輕人戀愛的時候有多快樂，你的父母戀愛時就有一樣的快樂，你失戀時會有多大的傷心，你的父母失戀時也就有一樣的傷心；愛情是良藥還是毒藥？在年齡上不會有明顯的區分，所以子女們，你可以很容易體會爸媽在感情得失上的樂與痛。

當你們陸續開始工作、開始戀愛、開始卿卿我我、開始有了自己作主的家庭時，父母的祝福無不隨著各階段的變化，持續擔任不求回報的贊助者。

子女上班，孫輩上學，退休的爺奶精神好體力好，也沒真的老到只能坐在搖椅上發傻，終於開始有時間建立自己的生活圈與休閒樂。

經常爬山，遇到經驗豐富的山友，教你如何持用登山杖省力，又告訴你周邊花草樹木和海拔高度的關係…；喜歡看展，遇到聊得開心的知音，你分析觀感，他欣賞，他述說淵源，你覺得好佩服…；唱卡拉ＯＫ，逐漸由獨唱進入男女對唱，隨著歌詞的情境，兩人似乎喝了忘情水般非常入戲…；參加社群活動，那個很有見地的人總是柔情似水的看著你，而你們也感應為了看到對方從來不願缺席…；去上攝影課程，發現彼此對相機的偏好超過手機的影像，於是一起研究某個品牌的特色，談的眉飛色舞後才知道他個人的油畫作品很多，而你自己的水彩、素描也不是等閒…；因為愛烹飪就去考執照以備不時之需，這時在教室裡發現：兜著圍裙的男人都是暖男形象，套著圍裙的女人都符合賢慧標準……。

以上就是橘世代老派愛情的起點。

透過朋友一個拉一個，這些成群結隊的故事裡，慢慢從陌生人開始吹起粉紅泡泡…。

同樣是邂逅，年輕人具備製造巧遇的心機，但是不怎麼年輕又不麼年老的「個體戶」，舉止含蓄保守，總是需要一再累積勇氣才敢試探良機，所以二戀不易，二婚更難。

黃昏之戀絕少是誰煞到誰，而是深思熟慮戒慎恐懼，不貪嗜冒險，先在乎安全，正因為動心動情並不容易，一旦冒了愛苗，撤心撤情也就格外傷感；年紀使然，過了這一莊，沒了下一店，珍惜的不只是戀人情懷，還有自己對人生重新註解的CP值。

總之，真心所屬的白髮之戀，經不得時間蹉跎。

(本文摘自《美麗只是一朵花，女人值得永遠精彩》/時報出版)

【內容簡介】學會打造季節，你的世界才不會凋零；漂亮稍縱即逝，燦爛不易持續，即使如此，女人就是能為自己活出一定的亮度！

花會凋零人會老，在最美的青春，就要好好裝備自己，十八二八過三八，年年都有新風華。

妳就是獨立品牌，要勇敢追求傳奇夢想。

女人獨舞又何妨，處處都可活出一枝獨秀的魅力！

美麗是存有時限的，而內涵卻是永不消退。

當愛情出現，女人是要選擇成家還是立業？

當小三出現，是激情不再還是一夜風流？

婚姻中，有的人記得糖與鮮花，有的人卻記著柴米油鹽。

高愛倫用一篇篇故事告訴女性，在人生中，能選擇的不只有愛情，更是能選擇自己，活出精彩人生。

忠於自己的選擇，學會適時放手。

若我未老，年若芳華，世界可期。

願所有女性皆能被世界溫柔以待。

【作者簡介】高愛倫

1953年雙子座，畢業於世新編輯採訪科（世新大學前身），她前半場生活專攻新聞採訪，後半場生活以拍電影、商業廣告、公益代言人、演講為主，前後生活內容大不相同。

但是外在的熱鬧繽紛，並沒有顛覆她內心的安逸自在，這動靜之間，都符合她對「自由」的選擇，從文字裡也可以看出她既不越矩也不拘束的個性。

她在三本書作品裡，分別表現：

在顛沛的遭遇中，依然可以望著陽光的方向。《快樂不怕命來磨》──寶瓶出版

過了大齡必需彈跳更高一層樓，享受無求無慾的渾然忘我之樂。《此刻最美好》──三采出版

沒有煩惱也會被多巴胺血清素戲弄，一個笑嘻嘻的人突然急轉直下的開始與復發的憂鬱症對抗。《我微笑但不一定快樂》──聯經出版

她生活的態度與方式，完全是一本易讀的勵志書，沒有生字、沒有道理，只有微微一笑的淺學：既生了，就好活。

她透過文章鼓勵陌生人，也透過新書發表結識新朋友，在這樣的過程裡，她熱衷傾聽舒適圈以外的聲音。

年輕的過去，向大人物學習知識智慧。

年長的現在，向小人物學習淡中之趣。

生日蛋糕點燃的蠟燭，只有一個願望伴隨：繼續寫作、永遠寫作。