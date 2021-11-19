王傑一出道就以〈一場遊戲一場夢〉紅遍全亞洲，是八零年代紅極一時的巨星，在歌壇的地位連譚詠麟、張國榮等天王都要讓他三分。無奈王傑一生命運坎坷，不但事業大起大落，他歷經過兩段婚姻，都以離婚收場，如今58歲的他，在2018年發行最後一張專輯《我知道我是一個已經過氣的歌手》之後，便神隱加拿大，只有從他偶爾更新的微博才能略知他的近況。

王傑3歲就跟隨父母移民香港，父母親都是演員，他也在片廠當起童星幫忙分擔家計，但父母感情不睦，他經常被媽媽當成出氣筒，打到流鼻血。他12歲那年父母離婚，媽媽只帶走哥哥，他被父親送到寄宿學校，因為寂寞想家而寄情於音樂，14歲就寫下第一首創作〈娃娃在哭了〉。

他17歲揹著行囊來到台灣謀生路，在溜冰場看到一群流氓欺負一個女孩而英雄救美，這女孩成了他第一任妻子，不料他在當兵期間，妻子離家出走，他才知道母親吆喝朋友來家裡喝酒，卻叫妻子陪酒，妻子受不了屈辱才會離開，只把女兒留給他，此事也讓王傑對母親有所怨恨。

王傑與第二任妻子莫綺雯的婚姻也維持不到4年就離婚了。（圖/中時資料照）

他為養活女兒一天打四份工，當過廚師、油漆工、計程車司機、特技演員。他曾透露有一次餓到受不了，帶著女兒到餐廳坐在靠門的位置，吃完沒付錢就跑了，是他人生中唯一污點。直到他1987年受到李壽全賞識推出首張專輯《一場遊戲一場夢》，以滄桑嗓音及浪子形象一炮而紅，唱片大賣一百多萬張，生活才好轉。

他第二張專輯《忘了你忘了我》依然大賣，挾天王氣勢赴港發展，很快就攻下香港市場，嚐到大紅大紫滋味，但這一切很快就化為泡影，因為母親欠下巨額賭債，家人跪求他幫忙還錢，他便把賺來的錢都拿去幫媽媽還債。當紅時期他一年出4張專輯，工作忙碌加上承受極大壓力，得了厭食症，被醫生警告再不休息就沒命，而暫別歌壇赴加拿大治病。然而等他身體康復後再重返香港時，已經時不我予，不僅負面新聞頻傳，他和第二任妻子莫綺雯的婚姻也維持不到4年就離婚了，法院把兒子判給了女方，他長達十年見不到親身兒子。

更令人唏噓的是，王傑2010年在《非常靜距離》節目中，自曝過去在香港發展時期，曾因為飲料被人下毒，他喝了後嗓子壞掉發不出聲音，才會暫別歌壇。他沒報警，也沒說出是誰拿給他那杯飲料，讓此事至今仍是一個不解之謎。而他在2018年發行《我知道我是一個已經過氣的歌手》專輯後定居加拿大，僅在微博可見他兩鬢斑白、滄桑面容，令許多歌迷不捨，認為他時代的眼淚，永遠令人懷念的浪子。