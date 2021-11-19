勞保老年給付之「一次請領老年給付」請領條件與方式。 (圖/陳友齡製圖)

「我什麼時候可以領勞保退休金？」勞保財務存在危機，尤其依《勞工保險條例》規定，明(111)年起請領勞保年金的法定年齡將調高1歲、到63歲，更讓不少人憂心愈晚領、恐怕會領不到退休金。但其實，如果不在意一定要按月領年金，只要在民國98年1月1日之前就有參加勞保的勞工，並符合勞保條例第58條規定的條件中的一項，最早50歲就可以一次請領老年給付。至於是否適合一次領，則可上勞保局網站試算，作為參考。

勞工保險局表示，98年1月1日勞保年金施行後，老年給付分為3種給付項目，分別是1.老年年金給付；2.老年一次金給付；3.一次請領老年給付，最近經常被提及的明年起要63歲才請領勞保年金，指的是第1種「老年年金給付」，也就是按月給付的勞保年金。

如果不在意非得按月領到勞保年金，甚至早計畫將勞保老年給付一次領走，就可以不用管勞保老年年金的請領年齡到底是幾歲，如果在98年1月1日前就已經有勞保年資的，可以選擇第3種「一次請領老年給付」，只要可以檢視是否符合勞保條例第58條規定，並離職退保，就可以請領。

根據勞保條例第58條規定，符合一次請領老年給付的資格有：一、參加保險年資合計滿1年，年滿60歲或女性被保險人年滿55歲退職者；二、參加保險年資合計滿15年，年滿55歲退職者；三、在同一投保單位參加保險年資合計滿25年退職者；四、參加保險年資合計滿25年，年滿50歲退職者；五、擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作合計滿5年，年滿55歲退職者；六、轉投軍人保險、公教人員保險，符合勞工保險條例第76條保留勞保年資規定退職者。

所謂「具有危險、堅強體力等特殊性質之工作」，在勞動部改制前的行政院勞工委員會曾發過解釋令，指從事符合異常氣壓危害預防標準規定之高壓室內作業、潛水作業。

今年52歲的李小姐，投保勞保年資超過25年，考量勞保財務岌岌可危，未來年金改革恐受影響，且本身一直有在投資理財，正考慮是否要一次請領老年給付，勞保局提醒，勞保老年給付一旦核付後即不得變更，且年金活到老領到老，保愈久領愈多，建議民眾選擇前可先上勞保局網站試算，或以自然人憑證或健保卡+戶號上勞保局e化服務系統查詢，審慎考慮清楚。