根據《財訊》報導，日前第2屆大肚山產業跨域創新高峰論壇在台中舉辦，齊聚許多上市櫃老闆、產業隱形冠軍、交通部前部長林佳龍等，連總統蔡英文都出席盛會。會後，記者意外捕捉到巨大第3代楊孟學現蹤。
《財訊》報導指出，1985年出生的楊孟學，外公是巨大創辦人劉金標，母親是劉金標千金劉麗珠，父親為知名耳鼻喉科醫師楊懷卿，老婆是藝人侯湘婷。楊孟學小學畢業後便赴美讀書，後來才在美國與同樣愛騎單車的侯湘婷相識相戀，認識老婆前還不知道她是藝人。
根據《財訊》報導，楊孟學外形陽光挺拔，開朗親切，沒有半分富家貴公子的傲氣，中文標準不會出現ABC腔調，他直言是練了許久中文。他說，去年從美國回到台中巨大工作，是目前唯一有待在巨大的第3代，他擔任巨大執行長劉湧昌的特助，要叫劉湧昌一聲「舅舅」。
他也分享回到家族事業後，才知道原來巨大事業體龐大，從上游到下游，乃至通路，有好多功課要學，每天時間都不夠用！
文章來源：財訊雙週刊
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