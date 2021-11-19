減重一定要經過不人道節食、刻意斷食和嚴苛運動訓練的艱辛過程嗎？彰化一名54歲的周先生，身高174公分，體重卻飆上97公斤，腰圍更是破百。除了身形看起來又老又胖之外，更麻煩的是，脂肪肝和高血壓、高血脂都上身。

一般人認為，上了年紀者新陳代謝緩慢，要減重回到標準身材，談何容易。不過周先生透過9個生活準則，在3個月內成功丟掉22公斤的負擔，現在整個人看起來簡直年輕了10歲。他分享自己的減重經驗。

(資料來源/衛福部彰化醫院 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●從「吃飯配菜」變「吃菜配飯」 以營養健康取代吃飽

協助周先生成功減重的衛福部彰化醫院「健康生活養成班」個管師洪雅琳指出，想要減重者，建立正確的生活態度，是能否減重成功的重要關鍵。

周先生笑說，自己以往的心態就是「勤儉持家」，只要看到家裡的剩菜，總是二話不說把它吃完，零食快過期了也都吞下肚。同時用餐就是要吃飽，沒有飽足感就不下桌。

就是這樣的飲食習慣，即便原本就維持運動習慣也幫不上忙，眼看自己體重逐年飆升，腰圍也無限擴張。還成了脂肪肝患者，終於決定按部就班進行減重。首先第一步，就是改變飲食習慣，貫徹「菜不買多，吃多少煮多少，不讓家中再有剩菜。」

●早餐自己準備 蛋白質、纖維質、優質澱粉才是主角

周先生強調，實踐減重的3個月來，他並沒有節食，只是早餐吃得最豐富，每餐都會幫自己準備蔬菜和雞胸肉、水煮蛋等6樣食材搭配；午餐在外不方便煮，就選擇清淡的便當店，並以青菜為主，也以地瓜取代米飯；晚餐則儘量早一點吃完，份量比中餐再少一點，也就是說，每天3餐的份量是遞減的，同時進食順序是先吃蛋白質，再吃蔬菜，最後是優質澱粉。

周先生在減重期間，會為自己準備以蛋白質、蔬菜和優質澱粉為主的餐盤。(圖/衛福部彰化醫院提供)

在這樣的飲食調整下，周先生第一個月就減了10公斤，後來連續2個月間再減12公斤，合計3個月共減22公斤，體脂也從30.4降到20.9，腰圍從108.5公分降到85公分。更令周先生開心的是，原本的高血壓、高血脂及脂肪肝，紅字指數都下降或恢復到正常狀態，連降血壓藥也停了。

除了飲食態度改變外，周先生搭配運動，讓減重後的身體結實，外表身段看來更挺拔年輕。他笑說，團體力量也是減重成功的助力之一，停滯期有同伴才不孤單，更能持之以恆堅持正確飲食及生活習慣，成功達到目標。