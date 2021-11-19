我們目前的醫學技術對器官中的神經細胞瞭解並不算多，甚至近幾年科學家才發現到心臟原來有它自己的「大腦」，科學家們因此繪製了一張詳細的地圖，描繪老鼠心臟中這個叫做心內神經系統的小大腦。

●心臟有它自己的「大腦」

以前總認為大腦能製造人體中最強的電磁場，然而出乎意料地，研究證實心臟的電磁場更強，其強度可達腦的4千倍以上。精密的高斯儀可以在身體3公尺外測得心臟的磁場。心能商數學會（Institute of HeartMath）發現，心臟與腦的電磁場有極強的同步性，當人體覺得愈和諧，心腦之間的同步性就愈強。

●用刀口掃描顯微鏡進行掃描

而神經元在心臟健康中一致被認為起著至關重要的作用，有助於調整心臟節律，也許還能保護人們免受某些心臟病的侵害，不過目前為止，這個心臟神經元的運作機制系統還沒有被詳細地被繪製出來。

為了繪製心臟的詳細地圖，費城托馬斯傑斐遜大學的系統生物學家詹姆斯·施瓦伯和他的同事們用一種叫做刀口掃描顯微鏡的方法對雄性和雌性的老鼠心臟進行了成像掃掃瞄，創造了詳細的心臟解剖圖，而這些影像可以構建成心臟的三維模型，且科學家們還取出單個神經元，測量每個細胞內的基因活動量，這些量測有助於將心臟神經元分成不同的種類。

●神經元在心臟左側分佈特別密集

這些神經元群大多分佈在心臟的頂部，血管在這裡進出。其中一些則分佈在心臟後部，尤其在左側分佈特別密集，有了對單個集群的新觀點，科學家們可以開始研究這些集群是否各有不同的工作。作者去年在5月26日的《iScience》雜誌線上版表示：「這張全面的心臟小腦三維圖或許可以成為治療或預防心臟病的標靶。」

心臟與大腦是由許多非線性的單元也就是神經元與其他輔助型細胞所組成的，藉由這些神經元的交互作用，我們的心臟與大腦可以具有其所需的功能，甚至人腦與心臟若能互相合作就可以達到心腦諧振的境界，就好像心臟每一個細胞都相通，而波動完全一致，這樣的同步和諧振，自然能產生最大的能量，也自然帶動身體一起放鬆，得到一種舒暢的狀態。