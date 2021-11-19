吃保肝丸、喝青草茶就能養肝嗎？其實中醫還有更多方法。台灣人喜歡補身體，尤其對付肝病這個國病。

但亂補肝可能適得其反。曾有案例本身為B肝帶原患者，因服用保肝的健康食品，造成過度刺激免疫反應，引發猛爆性肝炎，緊急換肝手術才撿回一命。

●為什麼保肝不成反而傷肝？

其實，現代醫學的肝臟和中醫的肝，功能、症狀都大不同。

現代醫學的肝，是指單純的器官──重達1.5公斤，沒有神經，默默工作的肝臟，是人體重要的解毒中心。

肝病的症狀是脹氣、消化不良、倦怠，在中醫看來是脾胃系統（消化系統）濕熱過重的問題。立委高金素梅、已故歌手薛岳，都是因為胃痛就醫檢查才發現罹患肝癌。

●火氣大、眼睛乾澀、指甲斷裂都是肝病先兆

而中醫的「肝」，則不只是肝臟而已，廣義來說還包括情緒、精神及神經系統。以功能分類，中醫的肝系統主要負責藏血和疏泄，類似儲存身體的養分，和調節新陳代謝功能。

症狀表現上，由於中醫的肝系統個性外向、活潑、亢奮，像是火象星座的「過動兒」，對外在環境及身體情緒變化常反應過度，因此疏通調節的功能一旦出現異常，肝火一路順著肝的經脈延燒，就會有眩暈、頭痛、中風、失眠、耳鳴、口乾、口苦等肝火旺盛、肝陽上亢的現象。

再來，古籍《靈樞‧脈度篇》提到「肝氣通於目」，眼睛出現不適，也可能是肝的調節功能出現異常。

現代醫學已經證實古人的智慧。肝臟健康的時候，臟器內肥嫩慵懶的星狀細胞能儲存脂肪及身體90％的維生素A。

當肝臟發炎，星狀細胞會受到一些生長因子或是發炎細胞素的影響，開始增生和製造膠原蛋白，進入活化狀態。活化狀態中的星狀細胞，會將脂肪丟掉，也釋出儲存的維生素A，造成身體的維生素A不足，因而眼睛乾澀、視力模糊、甚至夜盲症。

此外，中醫認為肝主筋、「其華在爪」，當肝血不足的時候，指甲會粗糙黯淡或出現白色細紋，甚至容易斷裂。

東方肝與西方肝的症狀有異，保肝方法也各有不同，需要同時兼顧，否則可能顧此失彼。

(示意圖/Shutterstock)

例如一般人解決火氣大，可能是吃點降火的青草茶或蘆薈，但這些食物對消化系統來說過於寒涼，使用過多反而會讓肝病症狀更糟。

尤其是市售的保肝丸，大多以清熱解毒的古方如龍膽瀉肝湯為主材料，服用過多，就像把冷氣開到最大，反而讓扮演人體除濕機的脾胃機能受寒，更不容易去濕解熱，因此別長期服用清熱解毒的中草藥。

還有人可能不清楚蜆精、蜆錠也偏涼，脾胃功能不好、容易腹瀉的人最好不要當成保健食品天天吃。

●保養中醫的肝系統，有如馴養「過動兒」

照顧中醫的肝，像是教養麻煩的「過動兒」，不能給予太多養分造成負擔，需要依照它好動的個性給予舒展宣洩的空間，又要適時安撫、馴化它，避免過於亢奮傷了身體。

(一)飲食--少刺激性、多養腎食物

平時：對肝最好的飲食方式就是少吃辛辣、刺激性食物，不去「激怒」它。例如油炸、燒烤等，咖啡跟茶也太燥，容易上火。

中醫認為「乙癸同源」，乙即是肝，癸是腎，因此補腎也能同時養肝，可以多吃黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米、黨參、白朮、黃耆、枸杞等滋養肝腎。

中醫的腎指的不只腎臟，還包括腦、頭髮、耳、膀胱、骨髓、生殖器等構成的系統。

有症狀時：

1.口乾舌燥、嘴破、便秘等肝火旺盛：吃點綠豆、薏仁、蘆筍、絲瓜、蘆薈、蚌類、青草茶等清熱食物，或是有涼潤效果的木耳、桑椹、木瓜都是不錯的選擇。

中醫講究治肝要「實脾」，因此感覺症狀減緩，或是吃了身體發冷、有腹瀉、悶脹感的時候，就不能再吃寒涼食物，以免傷了腸胃。

2.眼睛乾澀：菊花、枸杞、決明子等都是中醫的養眼茶飲。

中醫師建議，枸杞、山藥、沙參加上一點玫瑰花煮粥，可以養陰補氣，也有護眼效果。

(二)穴道--太衝、太谿穴疏通肝腎經絡

太衝穴位在肝經，取穴位置在腳大拇指與第二趾骨結合處，腎經的太谿穴，在腳內踝後側1寸的凹陷處，各按壓3～5分鐘，同時保肝固腎。

秋冬的經絡養生最好取下半身的穴道，可以把氣血往下帶，把氣慢慢收斂，符合秋收冬藏的生理運轉。

此外，也可在右側肝臟位置輕輕推揉，肝臟四周有許多肝經的穴道，多刺激會保持氣血舒暢。

也可多做運動，包括游泳、氣功、導引及伸展運動，全身都能動的舒展動作最適合喜歡舒張的肝。

(三)情緒--平穩不熬夜

中醫提到「怒則傷肝」，情緒起伏過大，很容易影響到肝；晚上11點至凌晨3點，血液流經肝、膽，此時應讓身體得到完全的休息，否則肝的修復功能受到影響，睡對時間和睡夠時間一樣重要。

對肝最好的飲食方式就是少吃辛辣、刺激性食物，不去「激怒」它，盡量避免精緻甜食就是一種養肝方式。(示意圖/Shutterstock)

●保養現代醫學的肝臟，有如保養「除濕機」

肝臟出問題，表現出來的是腸胃症狀，中醫稱為脾胃濕熱或濕寒，脾胃可說是人體的除濕機，台灣氣候濕熱，加上許多人喜歡吃生冷食物，更容易加重人體的濕氣，四季都要注意。

◎飲食--忌寒多補脾食物

→一般人：四神湯中的蓮子、芡實、茯苓、山藥，具有健脾效果，而加味逍遙散、參苓白朮散、小柴胡湯能幫氣虛者補脾胃。

→素食者：吃素的人體質容易偏寒涼，食物攝取更要注重均衡，建議可在飲食中添加溫性食物如紅棗，生薑、堅果等。

→慢性肝病者：慢性肝病的濕熱情形要看症狀表現對症下藥。

→急性發作期或肝病初期患者：通常熱象表現較明顯，如口乾口苦、便秘、舌質紅、舌苔黃，可適量使用清熱解毒的蘆薈、龍膽草、槴子、蚌類、青草茶等，但症狀解除就要停用。

→中、後期患者：因為久病而大多屬脾氣虛體質，再吃清熱食物會更損傷脾胃陽氣，容易出現疲勞感增加、胃口不好、腹瀉等症狀，因此大多以補脾益氣兼袪濕為主。

一位罹患C型肝炎的病患，長達四年肝指數都超過200（正常值在40上下），試過許多方法就是無法讓肝指數降下來，後改用補脾胃搭配溫性祛濕的藥方，肝指數才降到60。

如果濕氣較重，症狀像是剛淋過雨那樣累累懶懶的、胸悶、胃口不好、脹氣、舌苔較厚。千萬別吃寒涼食物或中草藥，會讓原本已經不太通暢的脾胃氣機更被凍結，此時應該要開除濕機，也就是強化腸胃功能，生薑是除濕的好幫手。

要同時對付濕、熱，相當棘手，因為化濕要用溫藥，但清熱要用寒藥，治肝病最強調保護腸胃功能，因為脾胃一垮，肝病就難治了，因此連醫生開藥方都要斟酌再三，患者千萬不要自己亂吃草藥或中成藥。

●穴道--足三里、三陰交、陰陵泉可健脾

位於外側膝蓋眼下方3寸的足三里、在腳內踝尖上方距離4指寬、小腿脛骨內側、是脾、肝、腎三經經過的交點三陰交，及在小腿內側、膝下脛骨內側凹陷處的陰陵泉，各按壓3～5分鐘，都能強化脾胃功能，幫助消化系統運作。