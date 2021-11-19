「醫生，怎麼辦？我射精有血！」才56歲的林先生（化名）是名計程車司機，一年前開車載客時，總感覺尿急頻跑廁所，但到了廁所又尿不出來，以為是水喝太少就不以為意，後來在跟老婆愛愛時，射精竟出現疼痛，甚至精液中帶血，嚇得他趕緊到醫院就醫。經檢查確診為攝護腺癌，在醫師協助下進行達文西手術切除腫瘤，術後排尿大幅改善，林先生終於不用頻跑廁所，做愛不會心驚膽跳。

●攝護腺癌易找上中老年男性 輕忽恐造成癱瘓失能

馬偕醫院泌尿外科李致樵醫師表示，攝護腺癌是男性常見的癌症，好發於50歲以上的男性，且好發率會隨著年紀增長。攝護腺是位於膀胱的開口處包覆著尿道，主要是分泌液體來幫助精蟲活動，長期受到體內男性荷爾蒙刺激，就容易造成攝護腺肥大，有些會病變成攝護腺癌。

攝護腺癌早期沒有明顯症狀，大多患者發現時都已是第三期或第四期，症狀多為急性尿滯留、血尿血精、尿失禁等，若無積極治療，癌細胞轉移會造成骨骼疼痛、病理性骨折、貧血，甚至下肢癱瘓。

●攝護腺癌治療方式多元 積極治療延命不是夢

李致樵醫師說，目前攝護腺癌的初步診斷可透過抽血檢測攝護腺特定抗原(PSA)數值及肛門指診(DRE)，若數值超過4 ng/ml及肛門指診摸到硬塊時，就建議做切片檢查。若確認是攝護腺癌，就會安排患者進一步接受電腦斷層、核磁共振或骨頭掃描等檢查，進一步確認癌細胞是否轉移，再根據PSA數值及切片的病理組織惡性程度，判斷攝護腺癌的期數及後續治療方式。

現今攝護腺癌的治療方式非常多元，李致樵醫師說，對於確診攝護腺癌的患者，醫師會評估患者癌症的期數及身體狀況，擬定適合患者的治療計畫。對於初期低風險的患者，會採定期抽血、肛門指診或影像學檢查來積極監測，若疾病有進展或惡化再選擇手術或電療。若是屬於侷限性攝護腺癌（無轉移攝護腺癌）的患者，就會評估使用根除性攝護腺切除術進行切除治療。

李致樵醫師提醒，年紀超過50歲或有家族病史的男性，就要定期做攝護腺癌篩檢，只要早期發現早期治療，就可以避免病情惡化，維持良好的生活品質。