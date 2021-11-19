受到新冠疫情衝擊，這1、2年醫療院所門診量大減，但仍有患者天天往醫院跑，2020年就醫次數之冠，是1名50多歲罹患骨關節炎、頭痛的男性，1年內就診839次，等於每天至少就醫2次以上。

健保署統計，2019年就醫總件數3.7億件，2020年就醫總件數減少至3.4億件，就醫件數減少2000多萬次，幾乎每個人少看1次門診，但仍有3.3萬人去年就醫次數超過90次。

該名中年男子因為骨關節炎、頭痛、神經痛，自覺全身疼痛，而到處就醫，從醫學中心看到基層診所，去年就醫次數多達839次，平均1天至少跑2趟。

此外，高就醫次數民眾看病科別，前3名分別為家醫科、內科、耳鼻喉科，醫療費用達39億元，為近3年新高。

健保署醫務管理組表示，這位患者係因腳受傷，總覺不舒服，而持續就醫，整年下來，健保支付此民眾的醫療費用約達54.8萬元。

就醫次數第2名為1名40多歲女性，因罹患關節病變、頭痛及目眩等疾病，就醫564次。第3名則是30多歲女性，就醫原因為長期失眠、精神疾病等，就醫555次。

至於今年上半年，雖然5、6月本土疫苗大爆發，但1至6月仍有人就醫次數超過300次，就醫原因仍以關節炎、頭痛為主，總計622人就醫次數超過90次，健保費用達5,000多萬元。

健保統計，國人每年平均就醫15次，平均每月至少就醫診1次，比起「經濟合作暨發展組織」（OECD）國家高出6、7次，這也使得門診醫療費用支出占了健保總額一半以上。

對此，健保署表示，為來將推動整合門診，例如，高齡、糖尿病、新冠肺炎等，減少門診次數，也可能提高一點部分負擔，在醫療資源使用及分配上，仍更為合理。