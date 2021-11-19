星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、天蠍座、水瓶座的女人非常聰明，若有人想要耍手段，很快就會被她們發覺，並且找機會展開報復，她們頭腦靈活又有實力，回擊時心狠手辣，讓壞男人都感到害怕。

▍1.雙子座

雙子女非常聰明，頭腦靈活，鬼點子很多，她們手段很高明，如果想要達到某個目的，多得是方法來達成。她們觀察力很強，能從小細節發現蛛絲馬跡，想要騙過她們幾乎是不可能的任務，如果有男人背叛她們，將會遭到激烈的報復，雙子女太聰明了，報仇的方法會讓對方猝不及防，如果有男人與她們為敵，很快就會嘗到打從心裡害怕的感覺。

▍2.天蠍座

天蠍女看起來很冷淡，習慣與人保持距離，有些男人會因此輕忽她們的實力，其實天蠍女非常聰明，她們的邏輯很強，思考時可說是天衣無縫、條理分明，遇到狀況也能保持冷靜，迅速找出解決辦法，她們的直覺很強，如果有男人存心欺騙，很快就會被她們發覺，如果踩到她們的底線，她們會把這個仇記在心裡，找到時機就會展開反擊，令許多男人感到非常害怕。

▍3.水瓶座

水瓶女平時很隨和，對許多事情都表現出不在乎的態度，有些男人會誤以為她們很好操控，其實她們內心非常聰明，如果有人想要玩心機、耍手段，往往很快就會被她們發覺，完全瞞不過她們的雙眼。水瓶女學習力很強，又有精準的判斷力，做事乾淨俐落，而且有仇必報，聰明又心狠手辣，讓壞男人害怕不已。