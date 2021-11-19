受惠美國購物旺季，外加港口堵塞運輸需求外溢，「海轉空」運量大增，航空雙雄長榮航、華航近日股價突飛猛進，自10月底以來漲幅達逾50%，長榮鋼17日公告處分長榮航部分持股，獲利達1.45億元，引發網友熱烈討論，部分網友擔憂大戶開始出脫，會對股價產生波動，但有人發現，長榮鋼這次出脫仍持有逾20萬張長榮航持股，「還有20萬張，怕啥」、「賺爛了，還有20萬張」。

Q4為航空貨運傳統旺季，海運供應鏈瓶頸猶存，港口堵塞擠壓運輸需求外溢，「海轉空」運量大幅攀升，美國聖誕旺季即將來臨，不少零售業者急不可耐，有貨代業者透露，美國線有指定航班急單，市場成交價飆高至每公斤550至580元。

此外，全球各國力拼疫苗施打率，隨著接種逐漸普及，邊境解封料將帶動旅遊相關產業重見曙光，客運市場可望復甦強彈，航空雙雄近日應聲飆漲，長榮航自10月27日每股18.15元一路上漲，截自18日收盤價28.3元，漲幅高達55%；華航則從10月27日每股16.2元起漲，截自18日收盤價28.35元，漲幅達74%。

不過值此之際，長榮鋼17日公告，自5月28日至11月17日期間，以25.31元處分長榮航逾1.3萬張股票，總交易金額達3.41億元，處分利益為1.45億元，目前仍持有20.69萬張長榮航持股。

長榮鋼處分長榮航的公告一出後，PTT股板網友熱烈討論，不少人見自家人倒貨擔憂不已，「快逃啊」、「自己賣自己」、「大戶下車」、「豪恐怖，大戶都在獲利了結」、「似曾相似」、「自家人出貨」。

但也有人發現，長榮鋼目前仍持有高達逾20萬張的長榮航持股，不必太過擔心，「賺爛了，還有20萬張」、「還有20萬，怕啥」、「一出手就賺1.45E」、「擔心他賣早的多濾了，還有20萬張沒賣不是」、「賣的漂亮，還有20萬股」、「還有20萬張」。