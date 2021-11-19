台灣今年已5度消費者物價指數（CPI）增幅突破2%警戒線，近期民眾對物價上漲多有感觸，有網友貼出在木柵用餐餐點的照片，2菜1蛋1肉，附加白飯紅茶無限續，這樣要價150元，讓他非常震驚也感到不太合理。網友看了照片後也驚呼，「搶錢喔」、「太可憐了，這就是通膨啊」。

主計總處月初公布10月CPI，年增率為2.58%，月增0.3%，是今年4、5、8、9月後，地5度突破2%通膨警戒；據官員分析，主因油料費上漲28.97％，機票亦漲23.95％，水果、蔬菜受天候影響，也分別上漲17.67％、16.16％。

面臨物價上漲，知名連鎖速食業者麥當勞18日宣布，自11月24日調漲部分產品售價，超值全餐中的單點主餐有15項調漲，平均漲幅為2.2%，點心飲料類則有14品項調漲，平均漲幅4%；其他如摩斯、肯德基等速食業者並未傳出漲價。供需失衡導致肉品市場價格創新高，美牛肉指數上漲17.6%，有業者指出，如今肉品上漲逾30%。

網友一頓自助餐噴掉150元。（圖／摘自PTT）

1名網友在PTT發文，最近前往木柵用餐，所需費用讓他大開眼界，貼出餐點的照片，2菜1蛋1肉，附加白飯、紅茶無限續，竟然要價150元，讓他十分吃驚。

貼文一出，大批網友看了照片後對這價位也感到不可思議，「太可憐了，這就是通膨啊」、「60都嫌貴」、「你是被搶劫逆」、「150是被搶了」、「150太誇張」、「150可以吃兩個便當了」、「150，搶錢喔」、「你遇到搶劫了趕快報警」、「好貴喔」、「吃得比監獄還差」、「150吃麥當勞還比較爽」、「感覺到你的怒火，這是搶劫」。