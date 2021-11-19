台語歌手蔡佳麟日前再度造訪台中的十方啟能教養院，送上50萬元協助改建擋土危牆，蔡佳麟表示日前因疫情嚴峻，原本在7月舉行的首場個唱，被迫延期，雖然演唱會延期，但愛心不能延遲，上次造訪時看到該院後方的擋土牆已崩壞，因此趁疫情稍緩，趕快來幫忙協助重建。

蔡佳麟也開心公布「愛麟幸福」公益演唱會訂在明年的6月18日復工開唱，因為疫情，演唱會延後近一年，蔡佳麟直說真的很感謝鐵粉們至今都沒有退票，還不斷留言「就是要等到底」，讓他感恩在心，「首次個唱真是好事多磨，但好酒成甕底，有信心讓粉絲等待是值得的。」

提到近況，蔡佳麟疫情期間沒閒著，受邀擔任家鄉宜蘭的反詐騙大使與交通大使，也開直播賣產品邊演唱，蔡佳麟打趣說賣東西兼演唱歌曲應該我是始祖啦，連續一週2到3次的直播，銷售產品多元化，由生活用品到乾式薑母鴨等等，曾在半小時內創下50萬元的銷售佳績，而直播最高紀錄則是飆唱四個小時，蔡佳麟笑說直播是為演唱會而練唱的最佳時機。