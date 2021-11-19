HUSH近來連續代班5天Hit Fm聯播網「OH夜DJ」節目，日前晚訪問推出全新英文專輯《Vacation》的炎亞綸，一位是新科金曲獎最佳作曲人HUSH，另一位則是新科金鐘獎綜藝節目主持人炎亞綸，不過雙金組合竟是第二次碰面。

為了再次相見能讓氣氛放鬆，炎亞綸提議可以穿著像「Vacation」般有度假感的服裝，像是睡衣，沒想到HUSH誤以為是要穿必備的度假服，於是就從「衣櫃」翻出旅遊時會穿的帽T跟休閒西裝外套，讓穿著一整套長袖睡衣睡褲的炎亞綸不知所措，HUSH笑說，果真是金鐘得主，讓現場氣氛變成綜藝節目了！問到度假必備物品，炎亞綸出遊一定要帶上吹風機，因為飯店的吹風機都會讓人心情變差，風力太小。

HUSH首選則是休閒款西裝外套，炎亞綸好奇，是因為去某些正式場合期待豔遇嗎？讓HUSH笑說，豔遇只是附加的，當然有也很好，主要是在當地有些文化或場館可以體驗，西裝外套既可以正式又不失休閒，可以稍微融入當地，不會給人觀光客感受。

炎亞綸在20日歡慶生日，被問及慶祝過最微小的事情是什麼？炎亞綸回答是呼吸，以前身體不知道出了什麼狀況，他躺在床上無法呼吸，一直感覺自己要「出事了」，那陣子發生不少令人遺憾的事，他很擔心自己突然離開，他就會從床上坐起來，認真且大口的呼吸，終於可以順暢呼吸時，他很想哭，原來可以好好呼吸是多重要的一件事情。