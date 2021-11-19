《正常發揮》

台中第二選區立委補選戰火延燒，目前已有國民黨前立委顏寬恒、民進黨前立委林靜儀、台灣股票黨張炯春、無黨籍李昇翰等4人登記。顏寬恒被媒體人周玉蔻緊咬爆料，林靜儀則是要求顏寬恒回應4大公投議題。前民進黨立委郭正亮卻表示，綠營還沒真正出手，周玉蔻應是急於有所表現。

郭正亮18日在中天政論節目《正常發揮》中表示，林靜儀若是真的出手，會是競總的人出手，現在有看到競總的人有動作嗎？到時市議員、立委召開聯合記者會，那才是真正出手，怎麼可能現在出手，民進黨的人在選舉上算得很精。

郭正亮接著分析，媒體人周玉蔻是急於有所表現，她應該是基於個人因素比競選因素多，她上周的有一天的收視率在政論節目排行衝到第3名，可是這周就摔下來了，在第10名左右。以這種熱度是燒不到12月18日的，而且以周玉蔻掌握的資料，不可能拿到最驚人的資料。

郭正亮指出，台灣的選舉，大概只記得最後兩三個禮拜的事，前面都是在鋪墊而已。顏寬恒以前只有贏5000票，事實上都贏得很險；而民進黨跟顏家的選舉戰，已經20年了，票慢慢拉近，但從來沒贏過；就算前立委陳柏惟也只贏5000票，贏得很少，所以顏家在這一區很強。因此反顏家的基本盤，就是7.3萬票，也就是林靜儀在補選時要多出5000票來，才能贏過顏家。