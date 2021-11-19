首波疫苗混打今10點開搶！指揮中心日前突宣布開放混打意願登記，時間僅限6小時，昨又宣布今（19日）上午10點起開放符合資格者登入系統預約，最快將在明天就可以施打。《中時新聞網》也整理出符合資格者、預約時間以及該選哪支疫苗等常見6大問題供民眾參考。

一、誰可以混打疫苗？

在9月25日前已打過第一劑AZ的18歲以上民眾，並且已經在昨天完成混打意願登記的人，就可以在今天預約施打。

二、何時能預約混打？

今上午10時至下午4時開放民眾預約。預計在明至後天（21日）施打。

三、混打有副作用嗎？

第一劑接種AZ，第二劑混打mRNA疫苗的人，發生不良反應的機率與嚴重程度會比兩劑打同廠牌的人還要高。

四、混打選BNT還是莫德納？

指揮中心昨在記者會上分享國外文獻表示，莫德納產生副作用的機會比BNT稍高，但抗體的保護效果也較高且持久。

五、混打的效果真的比較好？

台大AZ混打臨床試驗的期中報告，研究結果初步看起來，AZ混打莫德納的抗體表現優於打2劑AZ，和接種2劑莫德納的保護力相當。

六、已預約第14輪者可改混打嗎？

第14輪加開混打讓不少人已經預約打第二劑AZ的人扼腕，也好奇能否棄打改為混打，對此，指揮中心表示，如果棄打疫苗，第15輪將無法預約。