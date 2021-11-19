今晨有雨，體感濕冷；下周更冷，北台灣影響最明顯，高低溫差12度。一波冷空氣下周一（22日）抵達，全台「跳水式急凍」，北部最低溫下探12度。冷空氣不排除升級為「大陸冷氣團」，預估將一連影響4天，呼籲民眾注意保暖。

水氣移入，今天清晨局部地區有雨，天氣不大穩定。平地最低溫出現在新竹關西16.8度，以及大台北盆地南緣，低溫約18度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今白天天氣好轉，北、東偏涼，中南部日夜溫差大。

最新模式顯示，下周一鋒面通過，一波強度逼近「大陸冷氣團」的冷空氣南下，全台氣溫驟降；北、東有雨，愈晚愈濕冷。預估下周一晚間至下周二（23日）清晨，是這波冷空氣最冷時間點，低溫下探12度。

接著轉乾冷至下周四（25日）清晨，吳德榮表示，新竹、苗栗平地因另有「輻射冷卻」加乘，最低氣溫有機會降至11、12度，雨停了以後更冷。不過還有幾天時間，應密切觀察。