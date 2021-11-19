四大公投案將於12月18日投票，一份媒體最新民調出爐，僅「公投綁大選」與「反萊豬進口」2案獲得過半同意。該民調顯示民進黨主張的「四個不同意」不斷逆勢上漲，各項議題均呈現同意比例下滑、不同意比例提升的狀態。對此，有網友表示「國民黨一定要知道宣傳與團結的重要」。

《ETtoday新聞雲》昨日（18）公布最新民調， 12月18日全國性四大公投當日「一定會」去投票者共1,045名（59.5%），針對一定會去投票者，各項議題投票意向結果如下：

(1)重啟核四：45.3%同意、43.9%不同意、10.9%不知道/沒意見。

(2)珍愛藻礁：48.0%同意、37.7%不同意、14.3%不知道/沒意見。

(3)公投綁大選：54.9%同意、38.1%不同意、7.0%不知道/沒意見。

(4)反萊豬進口：55.9%同意、37.0%不同意、7.0%不知道/沒意見。

由以上結果可見，目前公投案僅「公投綁大選」與「反萊豬進口」2案獲過半同意；「重啟核四」議題雙方最為膠著，與1日至4日的調查結果相比，同意比例由48.9%下滑至45.3%，不同意比例由39.6%提升至43.9%；「珍愛藻礁」議題，同意比例雖領先10.3%但未過半，尤其1日至4日的調查結果相比，同意比例由50.1%略為下滑至48.0%，不同意比例由35.8%稍微提升至37.7%，雖仍為同意大於不同意，但正反兩邊差距已縮減至10.3%。

消息一出引發熱議，網友紛紛表示：「國民黨一定要知道宣傳與團結的重要」、「看到藍營還有人不同調，反觀民進黨的團結」、「面對掌握執政機器的民進黨，國民黨不能再靠傳統宣傳方式了」、「塔綠班的選舉能力是名不虛傳的」、「真的要勸藍營小心應戰，綠營很團結」、「只看到幾個國民黨的在拚，是要怎麼比？」