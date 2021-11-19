美國連鎖零售藥局CVS Health周四（18日）宣布，他們在未來三年內將關閉約9百家分店，以因應消費者需求改變並進行轉型。

CVS Health表示，未來三年內，每年計畫關閉約300家分店。三年下來關店總數約900家，這將是美國近1萬家門市的十分之一。

CVS Health指出，他們一直在觀察人口變化、民眾消費行為模式，以及他們未來醫療需求走向，最終目標是「在對的地點開設對的店面。」