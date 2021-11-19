連鎖藥局CVS Health擬關閉9百家分店 08:582021/11/19 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國連鎖零售藥局CVS Health周四（18日）宣布，他們在未來三年內將關閉約9百家分店，以因應消費者需求改變並進行轉型。 CVS Health表示，未來三年內，每年計畫關閉約300家分店。三年下來關店總數約900家，這將是美國近1萬家門市的十分之一。 CVS Health指出，他們一直在觀察人口變化、民眾消費行為模式，以及他們未來醫療需求走向，最終目標是「在對的地點開設對的店面。」 照護管理平台傳捷報 友達頤康 搶下陸養老村大單 發展小型衛星倉 攻超短鏈物流 #CVS #Health #關閉 #未來三年 #對的 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蝦皮逆勢拓點 一天開一店 04:102021/11/18 財經要聞 號稱全球首支 F-16V作戰聯隊 正式升空 04:102021/11/19 焦點要聞 推出業界首本兒童心理白皮書 保誠人壽呼籲關注兒童議題 04:102021/11/18 投資理財 陸電動自行車自燃事件頻傳 社會憂心吞噬公共安全 09:292021/11/18 兩岸 大學光 2025年兩岸據點衝百家 04:102021/11/19 證券．權證 築間、樂多多兩大餐飲集團今年均逆勢展店逾30家 21:452021/11/18 財經 阿里巴巴再出手殺入網約車市場 月內連投2家 12:462021/11/18 兩岸 專家傳真－越南大型連鎖超市之發展現況 04:102021/11/19 專題周報 新光三越站前店周慶首日禦寒商機夯 被胎1小時狂賣200組 14:292021/11/18 生活 竹聯幫明仁會暴力討債 夥同小弟當眾砸店還直接開車衝撞民眾 13:352021/11/18 社會 蔡親征 籲透過公投讓民主更成熟 04:102021/11/19 政治要聞 財經熱門新聞 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 俄國沒有先進晶片 竟能製造驚人武器？原因令人意外 - 財經 黃天牧8字 評明年台股 - 財經要聞 - 工商時報 華為手機救星找到了！爆14奈米有望量產 CEO激動喊1句 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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