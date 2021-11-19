美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）周四（18日）表示，美國政府將支付52.9億美元購買他們旗下新冠口服藥物1000萬個療程，雙方已簽訂採購協議。

該筆交易規模相當於美國政府與另一家製藥大廠默沙東（Merck）簽定供應合約的兩倍。輝瑞新冠口服藥每個療程價格約530美元，低於默沙東藥物每個療程約700美元。

美國總統拜登表示，政府將事先做好準備，讓民眾能夠免費且迅速地取得此藥。輝瑞指出，待美國食品藥物管理局（FDA）批准此藥後，最快將於今年開始出貨。