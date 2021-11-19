四大公投案將於12月18日投票，中選會昨日（18）舉辦第2場次公投意見發表會，台電核能發電處長許永輝擔任「重啟核四」案反方。許在會中表示，他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，強調核四廠本身有多項安全性疑慮。此話引發熱議，有網友諷刺許的言論「是在反串嗎？」

許永輝表示，他在台電工作31年，他挺過核能最艱困的時代，他是一個工程師，挺何跟反核的政治爭議不在他心中，只有安全跟不安全的電廠在他心中，他在核能就是負責試運場測試的。

許永輝指出，作為一個核能工程師，他必須說「沒有核安就沒有核電」，相信這也是全體國人的共識；他不反對核能的未來，但他反對核四的重啟，若同意方要對他提告他不反對，因為他有義務要保護一起工作的兄弟與全台灣人的生命。

許永輝「不反對核能的未來，但反對核四的重啟」一語，引起熱烈討論，網友紛紛在《中時新聞網》粉絲團及其他臉書社團分享連結下留言：「是在反串嗎？」「怎麼會這麼好笑？來反串的？」「這邏輯……」「既然不反核、反核四，那就直接蓋核五不就好了！那還不同意什麽？腦袋有洞嗎？」「那他蓋核四時的職位是？」「不怕被告，只怕沒官做」、「這人是來自拆台的嗎？」