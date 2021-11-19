今天美國職棒年度大獎來到重頭戲，大家熱議多時的美聯、國聯MVP得主重磅出爐，美聯最後由天使日本「二刀流」大谷翔平摘下，國聯則是由費城人強打王子哈波(Bryce Harper)獲得，兩人在聯盟群雄中脫穎而出，相當不容易。

The only way to close out a historic season.



Shohei Ohtani is your unanimous 2021 American League MVP. pic.twitter.com/zlw5aGr68k — MLB (@MLB) November 18, 2021

台灣時間一早MLB官網就開始進行頒獎前介紹，過程中放出小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、西曼(Marcus Semien)、大谷翔平賽季精采鏡頭及數據分析，最後頒獎前與3人連線，大谷翔平穿著帥氣西裝亮相，並接受節目訪問，最後宣布得獎大谷翔平也一度擦拭眼前的淚水，相當感動。

What a season for Shohei Ohtani. 🇯🇵 pic.twitter.com/JCAZdLLDfs — MLB Stats (@MLBStats) November 18, 2021

大谷翔平最後拿下全部(30張)第一名選票，力壓拿下29張第二名選票的藍鳥強打小葛瑞洛和拿下24張第三名選票的西曼，以420分滿分拿下美聯年度最有價值球員，成為鈴木一朗2001年獲獎後日本第2人，當年一朗在28位記者中拿到11張第1名選票。

Hitting.

Pitching.

Running.

Shohei Ohtani did it all to earn AL MVP. 👏 pic.twitter.com/SS02qx8qyZ — MLB Stats (@MLBStats) November 18, 2021

大谷翔平本季表現不用多說，在天使他幾乎扛下所有重任，尤其在投打方面都有極佳表現，投球部分他一共出賽23場拿下9勝2敗，130.1局送出156次三振，自責分率3.18，每局被上壘率1.09，僅差1勝就能追上「棒球之神」貝比魯斯(Babe Ruth)的投打「雙十」紀錄。

Shohei Ohtani is the 4th different @Angels player to win MVP. pic.twitter.com/RpyxwhIXcT — MLB Stats (@MLBStats) November 19, 2021

打擊部分他537打數揮出138支安打、46支全壘打、100分打點，並用快腿跑出26次盜壘，打擊率.257，攻擊指數.965，在全壘打數僅輸給小葛瑞洛和皇家鐵捕裴瑞茲(Salvador Perez)的48轟，也是差一點就能拿下大聯盟全壘打王。

大谷翔平在季後成為焦點人物，已獲得無數獎項，分別有《時代雜誌》公布2021年百大風雲人物、美國權威棒球雜誌《棒球文摘》公佈大聯盟年度球員獎，更以投手身份入圍美聯《漢克阿倫獎》，還入選年度最佳球隊兩位置，並拿下銀棒獎，今天則力奪美聯MVP，對他來說是相當完美的結局！