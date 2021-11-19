首波疫苗混打今10點開放預約，不少民眾準備好搶一波，但仍有許多人質疑「有必要刻意追求混打嗎？」對此，精神科醫師沈政男指出，瑞典論文的研究結果，白話來說就是打2劑AZ四個月後等於沒打，所以如果可以混打或打兩劑mRNA疫苗，得到更好的保護力，就沒必要走回頭路。另他也推估第三劑恐在明年一月就開打，而且打的一定是mRNA疫苗。

沈政男昨深夜在臉書發文表示，瑞典論文提到「兩劑AZ打完4個月保護力變負數」這件事情，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，由於信賴區間包含零，因此沒有統計顯著。簡單來說就是「你打了兩劑AZ，四個月後，就等於沒打啦！」

沈政男指出，疫苗保護力與非藥物的防疫手段有關，有可能是瑞典人打疫苗後鬆懈防疫，使得保護力下降，另一個則是Delta變異株進來了，因此論文中提到的接種120天以上的數據，多數是針對Delta，當然就會更難看。

沈政男也說，首波疫苗混打預約18日開放登記意願，19日預約施打，最快20日就可以打到疫苗，而這波沒有登記到的人也不用太灰心，下周應該還是有機會的。

沈政男透露，瑞典那篇論文並沒有將混打莫德納與BNT的數據分開看，否則前者的保護力應更高。當然，的確沒必要刻意混打，若能打到兩劑mRNA疫苗同樣很充足。不過「打主要是先前大家在匆促之中只能打AZ，如今有更好選擇，就別走回頭路了。」

沈政男認為第三劑疫苗應該明年一月就會開打，而且將會打mRNA疫苗。「不相信的話，你可以問羅一鈞第三劑會打什麼疫苗？」